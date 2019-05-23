【01齊跑．跑向日本】大阪馬截止報名未絕望　送你名額連機票住宿

01齊跑「跑向日本」第一彈送出水戶黃門馬拉松名額連套票，短短兩星期有幾百名跑手完成，令人鼓舞，第二彈緊接而來。 大阪馬拉松極受歡迎，今年更已截止報名，如果你抽不中，現在有多一個機會讓你跑大阪。「01齊跑」活動「跑向日本」第二彈送出本年12月1日舉行的大阪馬拉松名額連機票住宿，名額兩位。只要下載香港01手機應用程式，登入01齊跑平台成為01跑手，在指定時段（為期大約3星期）跑夠21公里，然後回答「大阪馬拉松點解吸引你跑？」就有機會跑去大阪！

【重要提示】01齊跑只准每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「跑向日本 大阪馬拉松」虛擬跑挑戰。

按此連結進入01齊跑，參加「跑向日本 大阪馬拉松」虛擬跑

賽事氣氛熱鬧，豐富補給食物，且方便移動四圍去，難怪大阪馬為本地跑者所愛。今回「跑向日本」挑戰，不僅有更多時間，亦調低門檻，希望初心者齊來挑戰。一旦中獎，有近半年準備，足以應付全馬，創出佳績。挑戰已經開始，6月17日晚上11時59分59秒完結。

事不宜遲，像精英跑手搶先上線。登入01齊跑挑戰頁，按下「立即參與」後跑夠21公里，同步數據，只要填妥表格回答「大阪馬拉松點解吸引你去跑」。答案感動齊跑團隊，就有機會奪得大阪馬拉松全馬名額，連機票及4日3夜住宿套票。有關是次活動介紹及資訊，可按此連結。（詳情請參閱載於挑戰頁內的條款及細則，一切以條款及細則為準。）

尚未加入？快按圖照做，成為01跑手（點圖放大）：

「跑向日本」第二彈相當貼地，希望吸引更多01跑手挑戰全馬。大阪馬今屆重劃賽道，預料氣氛較往年更熱烈。

1. 新賽道新終點 約定大阪城下見！

有跑過大阪馬的跑友分享經驗，賽事後半段氣氛一般。跑過半程，離開地標「通天閣」後，跑過住宅區與公路，打氣聲漸弱，臨近終點前更經過貨櫃碼頭，場面相當靜局。

今年賽道上，將有另一番景象，起點及終點改為大阪城公園，開賽及完賽交通大大方便。大阪城亦靠近大阪市內的景點，跑手完賽後去慶功或休息，任君選擇。賽道大幅修改，圍繞大阪鬧市數條主道作賽。雖然重複路段增加，但影相位一樣多。賽道跑遍市內名勝，中之島公會堂、大阪巨蛋、御堂筋銀杏並木、道頓堀廣告燈箱群。跑手不追時間，大可找個安全位置拍照留念。賽事後段跑經住宅區路段約6公里，較舊賽道的住宅區路段縮短不少，惟要注意後半程起伏稍多，要保留體力應付。

點圖查看大阪馬新舊賽道對比：（按圖放大）

2. 賽事氣氛好 不過……

關西最大都會的馬拉松，名額3萬人，限時7小時，賽事氣氛極佳，每年都見不少本地跑手完走的相片。高人氣賽事僧多粥少。大阪馬

本屆大阪馬報名期已於上星期五（17日）完結，今屆大阪馬設3.2萬名額，報名人數逾13.1萬人報名，報名者對中籤者比率約為4.1：1，中籤機會仍遠較東京馬拉松為大（2019年約為12：1）。而本屆大阪馬，海外跑手報名人數為15082人，創歷來新高。

若然錯過報名，便要把握今次21公里虛擬跑機會。

2018年大阪馬拉松官網使用的相片，用上御堂筋銀杏並木道的賽事相，不難發現香港跑友。（網上圖片）

3. 大賽就要看EXPO

大阪馬拉松展覽會（EXPO）定於賽前兩天舉行，規模相當大。跑手賽前必到，除了要領取跑手包，亦因EXPO節目豐富，亦是跑手補給良機。大型品牌設有攤位，促銷消耗品與裝備。未買Power Gel，落地後覺得天氣凍想買跑步手套等，請把握機會。此外，美食攤位會出售大阪美食，章魚丸子愛好者注意！

4. 旅遊熱點，接通東南西北

「京阪神」實在太方便，去旅行短線長線都可以。大阪前往京都、神戶、奈良或宇治，電車前往大約一小時。去遠一點，往世界遺產姬路城，或南下到和歌山，亦毋須花費兩小時。

大阪出發兩小時車程，美景任擇：（按圖放大）

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挑戰已經開始，立即進入挑戰頁，按「立即參與」加入。

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

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