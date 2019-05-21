【01測試．跑衣】跑衫都有礦物質　提升運動效能助恢復

識選便服，不等於識選跑衣，只因運動需要不同的物料。 今篇測試女裝，由我撰寫簡介，01 SOLar成員測試和分享試後感。 一件跑衣，可混合多種物料，例如礦物質。

01測試

測試産品：Under Armour RUSH短袖上衣

測試內容：在不同天氣下穿Under Armour RUSH短袖上衣跑步

除了跑步，它都定位都適合體能訓練。（曾柏熊攝）

簡介

有經驗的跑手，選跑衣重視排汗外，還會留意防臭功能。因跑步衫的物料和用途，容易留有異味，不單跑時會因混合汗水而臭，穿了一段日子後，在衣櫃拿出來都會有異味。保養跑衣最常見方法，清洗時不用柔順劑，避免塞住跑衣的細孔並協助微生物滋長。從物料著手，RUSH短袖上衣有防異味技術，減少異味微生物滋長。

衫身設計加長定型下擺，有助增強保持後背覆蓋身體。（曾柏熊攝）

RUSH短袖上衣用Celliant紡織技術，在衣物中混合礦物質，這種技術有美國食品藥品監督管理局（FDA）認証，符合醫療器械和一般健康產品標準。它有效增加血液流動，從而提高運動效果和加速肌肉恢復。

Under Armour上衣很有彈性，這與其中一種物料氨綸息息相關，氨綸特點是有彈性、抗皺和快乾，所以製造貼身衣物經常用到它。氨綸亦用於醫療，例如可保護骨骼的護墊、治療用的壓縮衣物及手術軟管等。

試後感

Doris（沈鈺梅）拿起跑衣第一個感覺是厚，害怕穿後會很侷促，跑後卻有驚喜，在濕度高的日子穿起來都不侷促。Doris大雨下跑步，不覺跑衣變得很重、而在烈陽下雖不及背心通爽，但感覺仍是良好。回歸室內於跑步機練習，當然無問題。

Doris形容上衣背部中央有很多透氣細孔，大大增加舒適度。物料非常有彈性，加上手䄂「開叉」，大幅度擺手都不會拉扯着。衫尾用圓腳剪裁，不會包着身軀，以至「凸腩」。不過，衫用上反光物料，較易顯得肥胖，修身效果略嫌不足。

按圖看清細節：

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