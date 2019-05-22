【01齊跑】新一代按摩槍　6個槍頭功能大不同

我們的跑步手機應用平台「01齊跑」月間送禮活動，5月送出按摩槍。跑手只要登入「01齊跑」，參加「每月激賞」挑戰，同步數據，累計跑滿10K就可參加抽獎，有機會獲得Theragun G3 Pro按摩槍一套。 為了跑手用得其所，今篇文章就介紹它6個按摩頭的用法。

Theragun G3 Pro與該品牌前代按摩槍有很大分別，設計由手槍狀變成三角形。改變形狀是有實際需要，因為可調節槍頭的角度，讓用家更輕易按摩到身體不同部分的筋膜和肌肉，亦減輕使用使前臂和手腕的負擔。

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按摩頭下的槓可調較角度，以便使用。（區嘉俊攝）

新一代按摩頭增加至6款，跑手可按需要和身體部位更換按摩頭。以下是6個按摩頭的設計與使用方法。

按圖看清6個按摩頭用法：

+ 4 + 3 + 2

最後，按摩槍不會適合身體所有部位，例如頸項以上、生殖器官、傷口、未拆線傷口等。5月「每月送禮」抽獎於本月31日完結，大家快快透過以下連結參加遊戲：

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