【01齊跑．跑向日本】跑完大阪遊海灣　天橋立和歌山二揀一

關西旅行，多會選擇京阪神地區，取其移動方便。以大阪為例，一小時電車可達的地方很多。就算跑完大阪馬拉松，翌日就走，仍有很多選擇。 如果多留一、兩天，走到日本海或太平洋沿岸，都有迷人景致。

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既有廉航直達，又有便捷的鐵路覆蓋各點，大阪以至京阪神，不少港人可能已去過N次。大阪馬拉松讓跑者「跑出馬路」，用另一方式遊覽大阪。（跑時影相打卡，緊記注意安全。）

跑完大阪，慶功又是食買玩，不如走遠一點，去海邊。

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從遊覽船觀看伊根灣舟屋群，這裏為日本傳統建築群保存地區之一。（路斯攝）

天橋立：「日本三景」松林散步

旅客常去的京都是京都市，位處內陸地帶，金閣寺、南禪寺等古式寺院和庭園林立。其實，京都府幅員廣闊，臨日本海的一側，稱為「海之京都」，那裏有譽為日本三景之一的天橋立。

上落瞭望台，除了登山纜車，亦有登山椅。看風景之餘，坐穩要緊。（路斯攝）

從大阪乘電車到京都，再轉電車坐大約兩小時，就到天橋立。小社區環境寧靜，一條長約3.6公里的沙灘上種滿松樹，散步或高處瞭望皆美。名叫「海之京都」，附近的伊根灣舟屋群乃漁民居住區，乘船觀覽可見屋宇設計不少設有小艇泊位或作業區。在此留宿，自會嘗到即日捕獲的新鮮漁獲。

船一直行，海鳥一直盤旋在側，等候遊客餵食。（路斯攝）

交通： 1. 大阪乘JR列車到京都，轉乘特急列車はしだて（橋立），前往天橋立。從京都乘特急電車往天橋立，車程約2小時。 2. 大阪梅田乘高速巴士，直達天橋立，需時2小時40分。

伊根灣沿海滿是舟屋，從遊覽船上欣賞，感受小漁港風情。（路斯攝）

和歌山：先看貓車站再探海岸奇觀

和歌山在大阪以南，2004年高野山及熊野古道等列入世界文化遺產後，吸引國內外遊客前往遠足修行。前往和歌山的交通，跟去關西機場一樣，乘坐南海電車可以直達。

貴志站成為和歌山電鐵的生招牌，不僅貓站長在此居住，車站設計也像貓。（路斯攝）

跑完馬拉松，推薦去行山，似乎強人所難。幸好，和歌山尚有「輕輕鬆鬆」景點。和歌山地方鐵路「和歌山電鐵」曾經搭客減少而面臨廢線，幸有貓站長「小玉」出現。牠本來是流浪貓，得終點貴志站的商店收養。成為站長後，每天吸引大量遊客乘電車「探班」，令鐵路得以營運下去。現時路線有兩位貓站長，在每周七天輪流當值。

貓奴注意！（點圖放大）：

交通： JR難波站乘JR列車到JR和歌山，轉乘和歌山電鐵到貴志站，全程約2小時15分

千疊敷是砂岩地貌，岩質易受侵蝕剝離，形成層層岩石景觀。以上是中學地理課的知識。（路斯攝）

和歌山南部紀伊半島面向太平洋，南紀白濱一帶三大海岸景點，千叠敷、圓月島及三段壁，都因海浪長年衝擊而侵蝕，形成怪石嶙峋。其中三段壁是伸展出海的崖壁，更可以乘升降機深入洞窟內，近距離感受海濤拍岸。

三段壁有一層層崖壁延伸出海，洞窟曾為古時海盜巢穴，及後成為水師基地。（路斯攝）

此外，南紀白濱是日本國內有名的溫泉鄉，有說是「日本三大古湯」之一。跑後少不了要泡湯放鬆，除了溫泉旅館，更有面向太平洋的露天溫泉。你能想像到身處熱湯，海浪突然撲面的冰火感受嗎？

交通： JR天王寺站乘特急列車くろしお（黑潮） 到白濱站，車程約2小時11分

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