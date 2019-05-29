【01齊跑．每周送禮】鞋底特設氣坑　跑完答問題贏CLIMACOOL 2.0M

五月天，在烈陽與驟雨中練習。每次跑步後，雙足飽受熱氣或濕氣籠罩，感覺相當難受。 adidas CLIMACOOL 2.0M跑鞋考慮跑者雙腳感受，鞋身物料與鞋底設計均增加透氣程度，讓跑者雙足涼爽。 「01齊跑」每周送禮第六回，一口氣送出adidas CLIMACOOL 2.0男裝跑鞋，名額5位。

「01齊跑」繼續請大家用汗水換獎賞，跑步多一份樂趣。立即按此或者點擊下圖，跟着數個步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」再參加每周挑戰。

香港夏天炎熱又潮濕，烈陽或驟雨中練跑，腳部在跑鞋中焗足全程，相當難煞，還要承受脫鞋後發自鞋內的「香氣」。adidas CLIMACOOL 2.0 M正為解決焗促而設，鞋身物料、中底物計及外觀設計均考慮腳部通爽，而且鞋底打穿成坑槽，直接引入空氣到鞋內，減低熱力與濕度。

【體物寫志】超通爽穿著感 ClimaCool 2.0絕對是香港炎夏救命鞋

adidas Climacool 2.0M 跑鞋，鞋身物料考慮跑者腳部通爽。

想在炎夏之際穿起通爽跑鞋練習，只要動動身體與腦筋，就有機會。「每周送禮」第六回向01跑友送出adidas CLIMACOOL 2.0 M跑鞋，名額5個。只要登入01齊跑，在挑戰頁按「立即參與」，跑步5公里後同步數據。

團隊發現過去的活動中，不少參加者完成同步數據，卻沒有填表，失去爭奪獎品的機會。在此呼籲，你必須填好表格，回答「你揀練習用跑步鞋注重邊方面」。

你必須填好表格！

你必須填好表格！！

你必須填好表格！！！！！！！！！

很重要，至少要說三次。

幕後團隊選岀5個最有趣答案，送出跑鞋。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

鞋底前掌位置挖出數行空坑，加上網紋，幫助鞋內通風。

中掌亦有挖空的氣坑設計。

只要登記成為01會員，將運動裝置連結到「01齊跑」（暫時支援Apple Health及Garmin），登入後於「01齊跑」首頁的挑戰活動按「立即參與」，累積跑夠5公里，再填form答問題，「01齊跑」幕後團隊選出最有趣答案，幸運兒將會獲得獎品！

今回遊戲於6月4日晚上23:59:59截止。

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

記得按「立即參與」才去跑步，同步數據才會計算。

尚未加入？快按圖照做，成為01跑手（點圖放大）：

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物