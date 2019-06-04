【夏嘗三鐵．1】小朋友初嘗三項鐵人　先學游泳跑步還是單車？

香港夏天又熱又濕，跑手們大多會減跑量，不過減跑量不等於停止訓練，跑手們可趁夏季改善速度、增加肌力，而且學習新事物，例如有助改善全身體能的三項鐵人。 「夏嘗三鐵」是《01體育》的夏季系列之一，我們邀請了三項鐵人教練Elizabeth（譚佩儀）用問答形式分享知識。 第一篇，我們用小朋友初嘗三項鐵人的疑問做切入點。

問：父母想帶小孩做運動，但不知先學三項鐵人中哪項運動好，教練有什麼建議？

答：三項鐵人包括游泳、單車和跑步，建議小孩子先學游泳，再學跑步，最後學單車。小朋友3至4歲就可開始習泳，跑步可由5至6歲開始。當然，不是剛下水就教他們泳術，也不是剛跑步就追求速度，需要循序漸進地學習。

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小朋友，眼晴不怕水是很重要的第一步。（受訪者提供）

三項鐵人教練譚佩儀，她也是跑手接龍系列的受訪者。（受訪者提供）

問：為何學游泳不是先習泳術？

答：「水感」是大家經常聽到的術語，好像很抽象，但確有方法培養。最初下水，讓小朋友整個頭部都碰到水，再把頭部放進水中是第一步。現代家長有很多「法寶」，小朋友洗頭髮，眼睛都可以不用弄濕，因此教練會由濕頭和水中呼氣開始，讓小朋友不怕水，否則孩子可以整堂抱住教練哭！之後學習「踩水」，先是手腳一起擺動，讓身體不下沉，繼而只用腳，手可以騰出來整理泳鏡，然後只用手，因為腳部抽筋時就要依靠雙手。

問：為什麼先學游泳，不是先學跑步或單車？

答：單車涉及器材，不止要顧及自身，更要與器材配合，這是最難學的，所以放到最後。跑步與游泳，就與三維五感有關，跑步是向前跑的律動（有節奏地運動），協調或肌力不足容易跌傷，甚至不能走到直線。游泳前後左右皆可浮游，沒有方向限制，小孩最易適應。

小朋友怕悶，要他們有持續學習，讓他們懂得笑很重要。（受訪者提供）

頭盔是三項鐵人的常見裝備。（受訪者提供）

問：小朋友學跑步要先學什麼？

答：建議先訓練小肌肉，小孩先會用大肌肉學行走，小肌肉成長較遲。開始學跑步時可以先教他們單腳跳、雙腳跳等訓練小肌肉，用繩梯訓練協調都是常用方法。跑姿就不用太早修正，原因是它反映身體狀況，例如協調與肌力，勉強追求「標準動作」得不償失，待他們成熟一些，再逐步改進是不錯的選擇。

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問：單車要最後先學，有沒有方法可以讓小朋友接觸單車和培養興趣？

答：有，現在流行平衡車，像單車似的，但沒有腳踏，兩腳能長時間碰到地面。小朋友可先踏平衡車，甚至參加平衡車比賽，更早培養興趣和習慣踏單車的感覺，而且平衡車較易學和安全。

香港法例沒有規定要帶頭盔，但大部分三項鐵人選手都會帶備。（受訪者提供）

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