【01齊跑】日本跑遊豈止東京與大阪　跑完任食蜜瓜　殘酷關門騷

去日本跑，不一定只跑馬拉松。全國各地，無論春夏秋冬都有賽事，由幾公里到全馬，甚至超馬都有。 好些馬拉松賽事設有短距離項目，較全馬更適合成為旅行節目。 有一位好快、好快、好快又貪玩的跑手說，喜歡主題跑（fun run）更甚於全馬，既有樂趣又無壓力。不妨看看這些賽事，是否有挑戰又有趣味。

「跑馬地」——北國優駿公園馬拉松（北海道苫小牧市）

長跑賽事期間，大會安排馬匹慢步，為跑手打氣。（馬拉松賽事網頁）

北國優駿公園（Northern Horse Park）由一家育馬集團經營，以馬為主題。公園於5月舉行長跑賽，跑手當真「跑馬地」。其中7公里越野跑，賽道經過在馬匹操練的斜坡賽道，有馬匹在旁踱步與跑手一齊跑。半馬與越野跑冠軍更可獲得馬主團體成員的資格，成為馬主。

同心合力搵材料——咖喱飯馬拉松（北海道北見市）

集眾人之力，咖喱才會足料。（網上圖片）

適合三五成群去參加。參賽者四人一隊，分別負責2、3、4及5公里跑。各路程分別代表薯仔、洋蔥和紅蘿蔔、肉及咖喱汁。隊員完成後可以取得食材，集合眾人之力就可以煮咖喱，賽後大快朵頤。如果有人未能完成，隊友便只能吃到無肉咖喱。

朝聖零距離——磐田山葉紀念馬拉松（靜岡縣磐田市）

現役球員陪你跑，跑完又有賽後活動。（網上圖片）

辦感謝祭，有很多方法。觀看J-League（日職聯）已是球迷遊日的「主菜」。如果你喜愛老牌球隊磐田山葉，或是「罰球王」中村俊輔的擁躉，就要參加完季後的磐田山葉紀念跑。全隊球員會在紀念跑粉墨登場，成為跑手、起步禮嘉賓、打氣團等。

生果跑——櫻桃馬拉松（山形縣東根市）

櫻桃馬完賽後有一小盒櫻桃，及山形培植的米製成飯糰，補給體力。（路斯攝）

宣傳地方特產，除了辦促銷會等的宣傳手段，更有以水果為主題的賽事，補給與獎品皆是新鮮的當造水果。山形縣每年6月舉行「櫻桃馬拉松」半馬賽，繞着盛產櫻桃之王「佐藤錦」的東根果園地帶跑，完賽獎品獲得一小盒佐藤錦櫻桃。如果你是海外跑手，可以得到特設的「遠來者賞」，有機會得到一大盒佐藤錦櫻桃。

完賽送兩粒蜜瓜——蜜瓜馬拉松（和田縣男鹿市）

完賽獎品：兩大個蜜瓜。（網上圖片）

有同事看見這幅相，揚言要去挑戰一下。（網上圖片）

秋田縣男鹿市的日本海蜜瓜馬拉松更闊綽，不僅完成賽事後可以任食當地特產「若美」蜜瓜，更加「又食又拎」，完賽獎品是兩大個原隻蜜瓜，甜度15+。

是路賽也是山賽——乘鞍天空馬拉松（長野縣乘鞍岳）

乘鞍天空馬的最高點達2600米，路側全是白皚皚雪壁。（網上圖片）

群山與冰壁，不一樣的馬拉松風景。位於岐阜縣的乘鞍山，是日本國內登山熱門地帶，夏天有一場乘鞍天空馬拉松，從起步直至半程折返一直上斜，高度差距達1100米；折返後則沿原路一直下斜。跑者要應付大上大落，看着壯麗山景，會有什麼感受？

夠鐘！閘住！——那霸馬拉松（沖繩縣那霸市）

試試Google輸入「那霸馬拉松」，看看建議搜尋是什麼？沖繩那霸馬拉松在華人跑圈「響朵」，原因之一是「關門Show」。時限一到，工作人員不拉膠帶，而是一氣關上運動場大閘，姍姍來遲的跑手只能望閘興歎，無奈遙望終點。那霸全年氣候濕熱，加上賽道高低差頗大，令近年完走率偏低，例如2016年只得53.22%，去年亦僅過六成。

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