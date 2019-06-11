【M教室．專項體能1】黃德斌示範引體上升　雙腳應該碰地嗎？

跑季告一段落，炎夏中減少跑課。不過，休季不能慵懶，移師健身房鍛煉體能，跑季重開方可先聲奪人。 運動員都知道，練技巧也要練體能，跑步、游水和拳擊等皆是如此。不同專項的運動員，是否鍛煉一樣的體能？例如身型健碩的健美先生，是否學每項運動都事半功倍？答案是否定。 肯亞的馬拉松跑手大多是身型修長，肌肉密度高；健美先生肌肉「脹卜卜」，兩者有極大差距，可見鍛練方法有很大分別。不管跟隨教練、閱讀文章，還是網絡短片學習，我們都不應搬字過紙，分析動作是否適合自己，才能事半功倍。 「M教室」由Coach Maverick撰寫，教授他知識的人則是這個系列的顧問，運動醫學博士梁兆偉 （Dr. Anfernee Leung）。 顧問：梁兆偉 攝影：張浩維

體能訓練可分成兩部分，一項是基礎體能訓練，另一項是專項體能訓練。日常在健身室舉啞鈴、深蹲和捲腹等，都能強化基礎體能，但未必能提升運動表現，效果亦未必顯著。以長跑為例，負重深蹲並落得很深（接近90度），容易形成肌肥大，肌肉密度會較低。這效果並非不好，但不是長跑所需。因為長跑需要有耐力地持續走，不是追求短時間爆炸力，所以肌肉不是愈膨脹愈好。

黃德斌示範多種不同引體上升。（張浩維攝）

專項體能是「M教室」重點，動作會因不同運動調節，第一個討論是引體上升，雙腳碰不碰地面。

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很多人習慣鍛煉時全程不碰地面，做到愈多愈滿足。但懸掛時，不拉高身體都要消耗力量。從運動角度出發，會考慮這種消耗是否必須。吊環和街頭健身都要雙腳長時間離地，懸吊已是鍛煉一部分。專注跑步和拳擊運動的人，須力從地起，以腿部接連發力彈起身體。故此，他們練習引體上升時，改為腳部觸地，更貼近專項需要。

以下圖片分成3組，由黃德斌示範全程懸吊、每次碰地和跳躍式引體上升，以圖說解釋各種練習方法的獨特用途。（按圖放大觀看黃德斌示範）

全程雙腳離開地面（適合專項運動：體操、街頭健身）

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兩腳會碰地的引體上升（適合專項運動：跑步、跳高、跳遠）

跳躍式引體上升（適合專項運動：排球、羽毛球）

關於引體上升，尚有很多訊息和鍛煉方法，接下來的「M教室」將會繼續講解。

注意：有心臟病或高血壓的人士不應接受引體上升。上述運動對身體肌肉和心肺功能力有一定要求，關節傷患、心臟病或高血壓的人士、長期病患者及年長人士等，適宜在做訓練前先諮詢醫生及專業教練意見。

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