【01齊跑．每周送禮】推介熱血跑步歌　贏Jaybird真無線耳機

「01齊跑」每周送禮送不停，第28回再送出「真．無線耳機」。只要跑夠5公里答問題，有機會贏得Jaybird Run XT真無線運動耳機一對，價值1499元。各位01跑手，有沒有令你愈跑愈熱向的歌曲，推介給「01齊跑」。團隊選出答案最有趣的朋友，送出獎品。

「01齊跑」繼續送禮，鼓勵大家「汗水換獎賞」，繼續邁步向前，跑步更有樂趣。立即按此或者點擊下圖，只要數個步驟登入及綁定手機，即可成為「01跑手」，參加每周挑戰。

今周送禮，請推介一首適合跑步時聽的歌及原因。編輯將會選出最佳答案，送出Jaybird Run XT真無線運動耳機！

立即登入參加每周挑戰第二十八回，遊戲於11月5日晚上11時59分59秒完結。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

Jaybird Run XT耳機防水防汗，無論任何天氣之下運動，都適合使用。耳機不帶線材，沒有負累，而且可以扣上膠圈，令耳機不易從耳窩脫落。耳機電池可播放4小時，加上充電盒電池「快叉」，令耳機可播放多8小時。

Jaybird RUN XT真無線耳機。（產品供應商提供）

只要登記成為01會員，將運動裝置連結到「01齊跑，登入後於「01齊跑」首頁的挑戰活動按「立即參與」，累積跑夠5公里，再填form答問題，「01齊跑」幕後團隊選出最有趣答案，幸運兒將會獲得獎品！

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

尚未加入？快按圖照做，成為01跑手（點圖放大）：

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物兼贏日本馬名額 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對01齊跑尚有大大小小疑問！按此了解我們更多