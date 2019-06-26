【01齊跑．每周送禮】筋疲力竭聽振奮之曲　贏Jaybird真無線耳機

「01齊跑」每周送禮送不停，第十回再送出「真．無線耳機」。只要跑夠5公里答問題，有機會贏得Jaybird Run XT真無線運動耳機一對，價值1499元。各位01跑手，請推介一首跑到筋疲力竭時必聽歌曲，為大家回復鬥志。答案最有趣的朋友，即有機會贏取獎品。

汗水換獎賞是「01齊跑」一大宗旨，希望讓大家跑步多一份樂趣。立即按此或者點擊下圖，跟着數個步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」再參加每周挑戰。

夏天跑步，又熱又濕，環境格外嚴苛。與目標還有幾K，身心已經嚷着要放棄。聽首歌打打氣，頂埋佢！

今回「每周送禮」，請大家完成5K虛擬跑後，推介一首「最適合跑到筋疲力竭時聽的歌」。編輯將會選出最佳答案，送出Jaybird Run XT真無線運動耳機！

立即登入參加每周挑戰第十回，遊戲於7月2日晚上11時59分59秒完結。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

緊記先登入，按下「立即參與」後跑步，數據才會計算在本次挑戰之中。

Jaybird Run XT耳機防水防汗，無論任何天氣中做運動，都適合使用。耳機不帶線材，沒有負累，而且可以扣上膠圈，令耳機不易從耳窩脫落。耳機電池可播放4小時，加上充電盒電池「快叉」，令耳機可播放多8小時。

Jaybird RUN XT真無線耳機。（產品供應商提供）

只要登記成為01會員，將運動裝置連結到「01齊跑」（暫時支援Apple Health及Garmin），登入後於「01齊跑」首頁的挑戰活動按「立即參與」，累積跑夠5公里，再填form答問題，「01齊跑」幕後團隊選出最有趣答案，幸運兒將會獲得獎品！

尚未加入？快按圖照做，成為01跑手（點圖放大）：

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

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