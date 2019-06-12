【01齊跑．每周送禮】跑5K推介一首歌　贏Jaybird無線耳機

「01齊跑」每周送禮無間斷，來到第8周，送出「真．無線耳機」。只要跑夠5公里答問題，有機會贏得Jaybird Run XT真無線運動耳機一對，價值1499元。各位01跑手今回需要推介一首跑步歌及原因。答案最有趣的朋友，即有機會贏取獎品。

汗水換獎賞是「01齊跑」一大宗旨，希望讓大家跑步多一份樂趣。立即按此或者點擊下圖，跟着數個步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」再參加每周挑戰。

跑手各有自家playlist，跑步時聽着最合適的音樂，愈跑愈有。今回「每周送禮」，請大家完成5K虛擬跑後，推介一首適合跑步時聽的歌，附上名稱及原因。編輯將會選出最佳答案，送出Jaybird Run XT真無線運動耳機！

立即登入參加每周挑戰第八回，遊戲於6月18日晚上11時59分59秒完結。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

Jaybird Run XT耳機防水防汗，無論任何天氣中做運動，都適合使用。耳機不帶線材，沒有負累，而且可以扣上膠圈，令耳機不易從耳窩脫落。耳機電池可播放4小時，加上充電盒電池「快叉」，令耳機可播放多8小時。

Jaybird RUN XT真無線耳機。（產品供應商提供）

只要登記成為01會員，將運動裝置連結到「01齊跑」（暫時支援Apple Health及Garmin），登入後於「01齊跑」首頁的挑戰活動按「立即參與」，累積跑夠5公里，再填form答問題，「01齊跑」幕後團隊選出最有趣答案，幸運兒將會獲得獎品！

挑戰頁底「立即參與」掣，撳咗先去跑步呀。

尚未加入？快按圖照做，成為01跑手（點圖放大）：

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

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