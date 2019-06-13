【01測試】戀英有因　重視製衣員工的英國品牌Ronhill

運動產品不一定侷限於一種運動，這件外套在衫身寫明「RunEveryDay」，但不止適合跑步。 我此為這件外套買給家中父母都適合，因它夠輕、薄和多功能。

01測試

測試産品：Ronhill Infinity Fortify Jacket

測試內容：雨下跑步和日常穿著

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拉鏈有密封設計，防止水份滲入。（區嘉俊攝）

簡介

英國，吸引許多香港人，因該國大部分產品質素高、耐用、很少貨不對辦，所以得到港人愛戴。英國品牌Ronhill就從2016年開始，獲Fair Wear Foundation（FWF）評為「Leader Status」，為該組織的最高評級。FWF是非牟利組織，關注11個國家的製衣業工人是否得到安全丶公平和有尊嚴的工作環境。源自英國的Ronhill，公認重視工人權益，所以得到最佳評級。

可把它掛於扣上。（區嘉俊攝）

品牌中的Infinity Fortify Jacket為跑步而設，特點是防風、防水、透氣，以及袋口密封的拉鏈袋。帽子能透過兩邊繩索收緊，使它更貼頭部，減少雨水淋濕跑手的機會。它的抗水壓能力達35000jis，超出很多越野賽都要求的15000jis，大風大雨都能抵抗。衫身採用反光物料，容易被車和人看見，增強能見度，減低夜晚和雨下跑步的風險。

帽頂較長和衣領能拉高，再帶上太陽眼鏡，樣子不易被看到，所以雨水更難落到臉上。（區嘉俊攝）

試後感

我間中會到外地，又不是經常帶雨傘，所以兩年前就擁有了一件類似外套。這類防風雨的外套，我認為越野跑、遠足、旅行和跑步都適用，原因是人在郊外，遇到下雨、風吹或疲倦，都會使體溫快速下降。而且人在野，不易走到室內或下山，危險性更高。Infinity Fortify Jacket可摺成袋，不穿著可放於背包。

這件Infinity Fortify Jacket有防水能力，所以比一般外套挺身。我試過穿它雨下跑步，手䄂內內側位置有橡筋，外側略長，使雨水更難滲入身體。它散熱能力都不錯，不會感到侷促，當然外套不能和運動背心媲美。

按圖看清Infinity Fortify Jacket細節：

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