【01齊跑．跑向日本】沖繩那霸Q&A

01齊跑「跑向日本」系列第三彈，送出本年12月1日沖繩縣「那霸馬拉松」（那霸馬）全馬名額連機票及住宿，合共兩套。這裏列出有關本次活動跑手有機會遇上的問題，並一一解答。

Q：如何參加「跑向日本 沖繩那霸馬拉松」虛擬跑活動？

A：是次遊戲於6月20日下午2時正開始，2019年7月17日晚上11時59分59秒完結。你需要登記成為「01齊跑」用戶，綁定Garmin運動手錶或AppleHealth應用程式後，進入「跑向日本 大阪馬拉松」挑戰頁，按下「立即參與」，便開始參與活動。

【注意】同步數據前沒有按「立即參與」，將不會把數據計算於是次虛擬跑活動內。

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Q：跑完同步數據，就可得獎？

A：你每次跑步後，同步跑步數據到01齊跑，累積滿21公里，即可得到「電子優惠券」一張，以進入表格，只要回答「沖繩那霸馬拉松點解吸引你去跑」，即完成整個參加程序。

01齊跑團隊在各個合資格參加者中，選出2名答案最具心思的得獎者，各可獲得本年12月1日「沖繩那霸馬拉松」全馬名額，連同來回香港至日本沖繩縣府那霸機場機票，及四日三夜住宿套票（一切安排以旅行社安排為準）。得獎結果將於7月20日前在「01齊跑平台」及01體育facebook專頁公布。

Q：我中獎了，如何領獎？

A：「01齊跑」將有專人聯絡2名得獎者，得獎者須盡快確認及領獎。如得獎結果公布後的三日內（7月18至20日）未能聯絡得獎者，則會順延至候補名額。得獎者須於指定時間及地點親身領獎。詳情請登入「01齊跑」，閱讀「跑向日本 沖繩那霸馬拉松 」挑戰頁詳情頁內的遊戲活動條款與細則。

Q：知道得獎到領獎時間緊逼，不能請假，可以找朋友代領嗎？

A：可以。得獎者可以安排親友代領。代領者須帶備得獎者的授權信及身分證副本，前來領取得獎證明。授權信須註明得獎者名字及身分證號碼，及領獎者名字及身分證號碼。

Q：我得獎了，可以把馬拉松名額轉給朋友嗎

A：不可以。賽事主辦單位如查明參賽者與登記名字及身分不同，將被取消資格。

Q：如果賽前發現不能前往，能否退款或由其他人代跑？

A：不可以。

Q：跑完之後打算遊覽日本，可以更改機票嗎？

A：機票及住宿不能更改，有關行程事宜，一概以旅行社安排為準。是次服務由五月木旅行社提供。

Q：賽事舉行日期及資料？

A：賽事於2019年12月1日（星期日），日本時間早上9時舉行，起點為那霸市奧武山公園外的明治橋路口，終點在奧武山運動場。全馬賽事限時6小時15分。詳細位置可參考大會官方網頁：http://www.naha-marathon.jp/zh_tw/index.html

如使用01齊跑時遇上問題，可參考下列教學文章：

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