【夏嘗三鐵．2】不侷限於泳池　跑手游到海上的竅門

踏入炎夏，跑手們減跑量，但不減訓練量，大家是時候改善速度和肌力，更可趁機學習新事物，例如有助改善全身體能的三項鐵人。 「夏嘗三鐵」是《01體育》的夏季系列之一，三項鐵人教練譚佩儀（Elizabeth）用問答形式分享知識。早前第一篇我們用小孩學三鐵為切入點，今篇我們針對略懂游泳的人，講解從泳池轉戰海灘的游泳心得。

問：跑手習慣游泳池，但沒信心游海，有什麼方法可以克服？

答：不用擔心，這是初涉足三項鐵人的常見問題。首先會在泳池教學生「踩水」和游水，有一定水平才帶到沙灘。游泳池習慣容易碰到地面，又沒海浪，所以初到泳灘時，會先在碰到地面的位置往橫游，繼而沿住浮波游，適應後才在碰不到的位置游泳。以防萬一，學生初游泳灘，要掛個小浮波，有意外都可扶住它支撐一會，讓教練容易拯救。

夏嘗三鐵第一篇：

【夏嘗三鐵．1】小朋友初嘗三項鐵人 先學游泳跑步還是單車？

沿邊游，乏力時都有依靠。（受訪者提供）

問：我在海上游不到直線，愈游愈辨別不同方向，有什麼方法改善？

答：海有浪，游不到直是正常的，改善方法是找一個路標，例如遠處的高樓大廈和小島，用它來定清方向。那麼受浪和海水影響方向感後，還能知道自己位置，往既定方向進發。

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橙色的就是浮波。（受訪者提供）

轉項過程和時間，對選手很重要。（受訪者提供）

問：我知道跑步和踏單車，有運動員在前面破風，跟隨的人就可以省下體力和容易跑快一些，游泳有這類方法嗎？

答：有，而且效果顯著。三鐵比賽容許選手跟住前邊的人游，兩人成一直線游，前邊選手撥海水開路，後面選手會大幅節省體力。可是，要小心跟錯人，海不同陸上賽道，沒有明確道路和最短路線，所以選手容易游錯方向，麻木跟隨別人，容易得不償失。

問：三項鐵人太難，但跑步有點悶了，有沒有其它轉項比賽？

答：三項鐵人要游泳、踏單車和跑步，除此之外，還有水陸兩項和陸上兩項，水陸兩項的比賽方式有游泳和跑步，陸上兩項則是跑步和踏單車，兩者都有不同次序組合和距離。跑手可因應自己的能力和興趣，參加不同轉項比賽。題外話，三項鐵人的運動員各有專項，游得快一定佔優，但游泳較弱都可以靠單車或路跑追上，轉項細節都不能忽視，這就是三鐵運動的有趣之處。

三項鐵人教練譚佩儀，也是跑手接龍系列的受訪者。（受訪者提供）

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