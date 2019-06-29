【01齊跑．跑向日本】炎夏練跑宜減量　輕鬆備戰沖繩那霸馬

「跑向日本」第三彈，送出本年沖繩那霸馬拉松名額連機票住宿，合共兩位。活動開始一星期，陸續有01跑手完成21K，填好表格等候下月中公布結果。還未完成不用擔心，尚有「大把時間」。
香港夏天相當濕熱，持續艷陽高照，突然滂沱大雨，天氣與12月的那霸相似。有心挑戰那霸「殘酷之門」的跑友，努力訓練必有回報。不過，練「烈陽神功」非常嚴酷，夏天練跑從備戰到恢復都要注意細節，例如訓練計劃、補給等，聽聽專家教路。
夏天，為大地帶來汗水。揮灑汗水，需要注意運動量。綜合註冊田徑及三項鐵人教練黃家明（家明sir）及01跑手兼教練Maverick的意見，從練跑之前到跑步之後，都要小心注意身體狀况。事關夏天運動，體力消耗極快，心率上升亦快，一不小心「死頂」便容易不適。
如果你目標應付極之困難的賽事，應考慮如何鋪排夏天的訓練課表。（Getty Images）
緊記量力而為，聽聽兩個教練提供的小貼士：
練跑前：諗清楚，練跑為什麼
1. 夏天屬於休季，為秋天開始的跑季準備。這段期間主力訓練體能、身體協調及調整跑步動作為主。炎熱天氣下，跑課適宜減量，改為配合跑步、游泳、單車、體能訓練等。
2. 專業角度來看，「長課」是按目標而定。例如報名參加九月柏林馬拉松，七、八月左右在香港練長課是必須。如沒有比賽或特別需要，應在夏天減少訓練量，給身體一個休息期。
3. 時間有限，爭取訓練也要「睇天做人」。跑手避免在中午或酷熱天氣下練跑，改為清晨或晚間練跑。
4. 太陽帽、太陽眼鏡要出動，特別推介開頂式太陽帽。衣着亦要注重透氣。防曬液當然要用，但不少人忽略了潤唇膏。
5. 此外避免長時間在暴曬之下訓練，因為防曬液會令身體毛孔蓋着，有礙皮膚的散熱功能。
留意心率測計，對夏天練跑時保持安全身體狀况，十分有幫助。（視覺中國）
練跑時：留意心率
6. 留意心率容易升高，有跑錶在手便應多加留意心率。如有乏力、暈眩、甚至疑似中暑癥狀，便要停止。
7. 每消耗1卡路里，應補充1毫升水份，一般每5公里就需要補充水份及電解質飲品。如在炎熱天候練跑，加快消耗，要提早開始補水。
8. 夏天天氣不穩定，跑前宜考慮路線與地點，至少遇上小雨也有安全地方暫避。運動場可以持續訓練，值得大家考慮。不過，等候的時候不宜完全停下，在室內保持輕微運動，避免體温急速降低而着涼。大雨、雷暴、打風等，留在室內吧。
大熱天練跑，應該較平常更早喝水。（Getty Images）
練跑後：耐心休息
9. 去運動場練跑，一般都有儲物櫃，所以宜帶備一套衫褲跟內衣褲。遇上落雨也可以即時更換，避免着涼。而且，濕透的衣服及汗液均會「撻住喺身」，減低排汗能力。換衣服與抹汗，都為了保持乾爽。
10. 留言尿液顏色，色澤很深代表身體缺水。但跑者不應只喝水，否則有可能出現低血鈉症，引致不適。故此，喝水亦要喝運動飲品，補充電解質。當尿液顏色漸漸變淡，就沒問題。
11. 大運動量的訓練，恢復一般需要48至72小時。都市人有日常工作在身，身體需要長些時間恢復。建議大部份跑者每星期有一課較長距離的跑課，專業跑者則可考慮增至兩課。
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