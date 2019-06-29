【01齊跑．跑向日本】炎夏練跑宜減量　輕鬆備戰沖繩那霸馬

香港夏天相當濕熱，持續艷陽高照，突然滂沱大雨，天氣與12月的那霸相似。有心挑戰那霸「殘酷之門」的跑友，努力訓練必有回報。不過，練「烈陽神功」非常嚴酷，夏天練跑從備戰到恢復都要注意細節，例如訓練計劃、補給等，聽聽專家教路。

「跑向日本」第三彈，送出本年沖繩那霸馬拉松名額連機票住宿，合共兩位。活動開始一星期，陸續有01跑手完成21K，填好表格等候下月中公布結果。還未完成不用擔心，尚有「大把時間」。

夏天，為大地帶來汗水。揮灑汗水，需要注意運動量。綜合註冊田徑及三項鐵人教練黃家明（家明sir）及01跑手兼教練Maverick的意見，從練跑之前到跑步之後，都要小心注意身體狀况。事關夏天運動，體力消耗極快，心率上升亦快，一不小心「死頂」便容易不適。

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如果你目標應付極之困難的賽事，應考慮如何鋪排夏天的訓練課表。（Getty Images）

緊記量力而為，聽聽兩個教練提供的小貼士：

1. 夏天屬於休季，為秋天開始的跑季準備。這段期間主力訓練體能、身體協調及調整跑步動作為主。炎熱天氣下，跑課適宜減量，改為配合跑步、游泳、單車、體能訓練等。

2. 專業角度來看，「長課」是按目標而定。例如報名參加九月柏林馬拉松，七、八月左右在香港練長課是必須。如沒有比賽或特別需要，應在夏天減少訓練量，給身體一個休息期。

3. 時間有限，爭取訓練也要「睇天做人」。跑手避免在中午或酷熱天氣下練跑，改為清晨或晚間練跑。

4. 太陽帽、太陽眼鏡要出動，特別推介開頂式太陽帽。衣着亦要注重透氣。防曬液當然要用，但不少人忽略了潤唇膏。

5. 此外避免長時間在暴曬之下訓練，因為防曬液會令身體毛孔蓋着，有礙皮膚的散熱功能。