【01齊跑．Sum Sum】初馬要留下美好回憶　報名前考慮幾點

初馬，還要是人生第一個海外馬拉松的話，緊張在所難免； 為免任何差池，選擇報名前，我特意考慮了幾點因素，確保所有備戰工作都能實踐； 一次美好初馬旅程，就從細微的考慮開始。 （編按：本文為Sum Sum投稿，由《01體育》編輯）

每個「第一次」都特別難忘，如果初馬還是人生首個海外馬的話，記憶絕對更深；雖然至今已經過了大半年，當日的場面還是歷歷在目。

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我的初馬，就是神戶馬拉松了。

面對初馬，總是期待中又有一點緊張，怕預備得不夠，比賽時跑不完；但怕訓練過度，受傷就更難堪。每次有人問我如何預備初馬，我都會分享自己的小小想法，聽落可能有點執著，皆因我個人覺得初馬的預備，其實要由選擇跑哪一場比賽開始。

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初馬前傷癒不久，訓練量不夠多，有點擔心。

選擇當然不是分對與錯，只是經驗與能力都有限時，第一次上好，還是保守一點較好。回憶初馬報名，我選擇比賽時考慮的因素，離不開天氣、時限、難度、地點和需抽籤。Checklist上：賽道坡幅最好不太大；天氣乾爽可以跑得舒服點；地點一定要方便，因為完跑後那種肌肉痛很辛苦；賽後的飲飲食食也是重點，決不能忽視。至於甚什麼一定要選擇免抽籤的比賽，其實不過是我想確保參賽資格，所有準備都能針對地實踐，不希望初馬有任何差池。

最後，完全符合我要求的比賽，就是「神戶馬拉松」。一個每年都十一月中舉行、時限7小時、天氣涼爽、不用抽籤、跑完更可以看紅葉，完美！

我要確保參賽資格，針對地實踐計劃，不容任何差池。神戶馬免抽籤，正合我意。

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訓練方面。如果有教練當然不用擔心，只要有適當和適合自己的訓練，目標只定在限時內完成的話，應該都不大問題。但由於當時我剛剛傷癒，訓練量並不多。除了跑，還有其他體能訓練和瑜伽課，因此我當時目標是先練好核心肌群。在此感謝很多朋友，逼我每天做平板支撐，還要我每天拍片交功課，增加跑姿上的穩定性。

證明拉朋友落水，互相逼大家訓練的方法，總是特別有效。

朋友互相迫大家訓練總是特別有效。

最後，由於我是容易緊張的人，所以比賽前都有個習慣，就是準備好所有比賽時預計會穿戴的物品，找一次練習中先試用一次。特別是衣服和跑鞋，我一定會穿著比賽鞋跑一次長課，原因不詳談了，「開鞋」這個環節是常識吧。此外，別以為其他小物不重要，襪、腰包、吸汗毛巾、耳機等等，都最好先找一回長課試用。我試過買了一個以為合身的腰包，長課試用時才發現太鬆，腰包上下擺動太厲害，絕對影響表現。及早發現，來得及搜購的！

至於補充品，如energy gel，鹽糖都必須預先試食。人人腸胃的吸收消化能力都不同，身體狀態也會有變化，沒有人可以交出一個肯定的答案，說明那種gel適合甚麼人？甚至曾聽朋友試過，比賽時吃某牌子energy gel就一定肚痛。易地而處去想，發生在自己身上的話……還是在比賽前先乖乖試一試吧。

比賽後的玩樂計劃也十分重要。

看到這裡，可能有人會問：「吓，跑個步姐，使唔使咁誇張呀？」

我可以肯定地回答：「要的！因為準備充足才能減低初馬的緊張感，給第一次一個美好的回憶。」

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