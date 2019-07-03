【體物寫志】潮鞋不等如運動鞋？　尋回GEL-BND的運動基因

色彩鮮豔的Dad Shoes，今年下半季繼續大行其道。 一直以來都有不少人質疑，這些「大大嚿」的潮鞋，在時尚概念主導下，到底還可否稱為「運動鞋」。 但二者真的完全對立？ ASICS TIGER今年主打的潮鞋GEL-BND，打破了這個迷思。全因20年前，它是可活脫脫用於高強度三項鐵人運動的鞋子。

品牌早前於季度發布會中，展出一系列設計或概念源自8、90年代的鞋款，包括1983年首度推出Tarther和1981年的Japan S等等；然而跟真正的經典款式相比，最受注目的反而是全新款式GEL-BND。它是一款以三項鐵人運動鞋GEL-Bondi為藍本的製作，推出於1998年，並以澳洲海灘Bondi Beach命名；當時因為鞋款大膽配上螢光與色彩鮮艷的色系，與坊間普遍的中性色的跑鞋和綜合型運動鞋都不同。系列於2001年易名為GEL-Noosa TRI，以澳洲Noosa三鐵賽為名，進一步將這種豐富色彩的風格發揚光大，成為當時運動愛好者選鞋款中的一股浪潮。

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今季ASICS TIGER發布會展出了一系列設計或概念源自8、90年代的鞋款。

GEL-Bondi系列於2001年易名為GEL-Noosa TRI，完全展現敢於用色的風格。

但又說實話，這些舊時代的運動鞋，過去確實未曾想像過它有變成主流時尚的一天，實在多得今日street fashion當道，反而為這些本來僅針對運動機能要求的設計，2、30年後的今日，竟然找到全新亦前所未見的生命力，亦令看似「大大嚿」、稱為「運動鞋」時總好像顯得名不正言不順的Dad Shoes，得到正名的詮釋。

跟GEL-Bondi比較，GEL-BND保留了ASICS鞋款祟尚的透氣網孔鞋面，改變大部份來自外底的厚度，鞋身曲線與闊度亦略作調整，滿足當下的時尚要求，亦令日常生活間穿著更加舒適。然而要數到GEL-BND真正源於「運動」的基因，依然是深受跑手喜愛的GEL緩震物料，這種開發自1986年的物料，時至今日一直是ASICS運動鞋的「鎮山之寶」，它是一種放置於中底位置的合成矽膠，主要分為R GEL和T GEL，前者較硬身和堅韌，通常放置於鞋跟和前掌外側，反應與靈活性較高；後者則較軟身，用於分散身體重力之用。但總括而言，GEL除了是一種緩震性能高的物料外，亦能配合腳掌屈曲的動態，30年來一直得到不同運動人的認同，及至時尚主導的GEL-BND，亦沿用這種運動性能要求的配置。

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全新GEL-BND以1998年的GEL-Bondi為籃本製作。

+ 4 + 3 + 2

新鞋款及多個配色階於近月陸續上架，延續初代色彩風格與復古味道，潮流玩味十足；同時亦不忘設計之初，作為一雙運動鞋的初心，是潮鞋也是運動鞋，二者確實並無矛盾。

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