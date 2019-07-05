【01齊跑．每月激賞】電流脈衝助訓練恢復　抽獎贏無線電流按摩機

「每月激賞」系列上月送完手機與耳機，今月繼續「送機」。 《01齊跑》本月送出Abtronic Sport-Elec Free Action 無線版EMS肌肉回復及訓練器（價值$4,524）。 立即登入《01齊跑》參與每月激賞，跑10K後同步數據，參加抽獎，獎品隨時屬於你。 （推廣生意的競賽牌照號碼：52345）

本次虛擬跑活動已經開始，直至7月31日晚23：59為止。電腦於8月2日隨機抽出一位幸運兒，結果將刊於8月12日出版的星島日報及英文虎報，及於「香港01流動應用程式」公布。立即點擊進入每月激賞挑戰頁！（*詳情請參閱活動條款及細則）

【重要提示】01齊跑只容許每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「每月激賞」虛擬跑挑戰。

七月激賞挑戰已經開始，快按「立即參與」，完成10K即可抽獎。

7月激賞送出一部Abtronic Sport-Elec Free Action 無線版EMS肌肉回復及訓練器。EMS（Electrical Muscle Stimulation）的原理是直接使用電脈衝來刺激肌肉跳動。今次抽獎送出的訓練器體積細小，透過輕觸式屏幕無線控制貼片，利用微電流刺激肌肉。訓練器用於提升肌肉強度與與耐力，鍛鍊位置包括大腿、小腿、手、腹部等。遙控器已按14種不同運動與健康模式，設定94種不同使用模式，促進鍛鍊與恢復。

【01測試】按摩槍以外的恢復工具 實測EMS器材效果

遙控器無線控制四枚貼片，可以改變力度與功能，針對不同部分肌肉鍛鍊及恢復。（產品供應商提供）

貼片可放在身體不同肌群，以供訓練與紓緩。（產品供應商提供）

各位只要立即登入「01齊跑」，尋找「每月激賞」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。只要於本月底之前跑完10K，並同步數據。完成後得到電子抽獎券，即可參加大抽獎。

10K對一般跑友，九個字至一個鐘已經完成，再慢一點，跑着行着，個半鐘「冇難度」！緊記練習前做好登記步驟。只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

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