【01齊跑．謝利】新彊拍攝個多星期　回港追MinPlay即倍感難度

跑步界常言：沒有奇蹟，只有累積； 能夠稱為「跑季終極目標」，總不可能一步登天，而是透過完成一個又一個短期目標累積而成； 01齊跑「每月Min-Play」邀請不同跑步名人，就各自的終極目標定下每月的「最低里數」； 7月的「追Min-Play」跑手，就是爭取「大阪馬拉松PB」的旅遊達人Jerry C（謝利）； 各位會一起以他的目標里數為今個月的基本任務嗎？

作為當代「旅遊達人」，Jerry C經常都需要離開香港遊歷與工作；上月尾，他便因為拍攝旅遊節目的關係，遠赴西藏拉薩接近兩個星期，本來每星期最少一課的習慣亦得臨時打斷，一度令我質疑起他希望實現12月大阪馬拉松PB的決心，我問：「工作日程密得難以擠出些微時間跑嗎？」Jerry C的答案卻非常有說服力，他說：「西藏雖熱，但單講氣候卻十分舒服，因為天氣較乾爽，攝氏28至30度來說，身體亦不會流汗濕透；只不過，要記得當地位處海拔3600M以上的高原，空氣十分稀薄，尤其對平日有運動習慣的人來說，日常太習慣耗氧量大的活動，到達高原後反而會因空氣中氧氣量減少而難以適應，更容易出現高山反應。雖然我已吃了預防高山反應的藥物，但為免發生任何意外，影響拍攝進度，我還是決定，即使簡單慢跑練習都不要冒險了。」

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上月身處海拔3600M以上的西藏高原，為考慮工作進程，Jerry不得不暫停跑步練習。（受訪者提供）

「跑得再多 還是覺得香港的氣候很辛苦」

一向喜歡旅遊的香港人，相信都十分明白「旅行後遺症」的可怕，所快樂的異鄉回到現實生活，總是顯的難捨難離，即使是遊歷過60多個國家的Jerry C，多少亦會有回家「水土不服」的狀況。從西藏回港數天，Jerry亦明白自己確實因工作而放下了跑步一段時間，狀態隨即變得明顯下降，於是他回港後已立即走了健身室一趟，希望喚醒肌肉，稍稍調整適應，才回到跑道上，但依然不會輕鬆太多。今星期的里數只有12KM，比預期少，他說﹕「香港的天氣確實又濕又熱，很辛苦，無論跑過多少年、多適應，還是會覺得很辛苦。當然，這只是個開始，60KM「MinPlay」一定可以完成，找回跑步感覺之後，然後再向80k為目標。」

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一回港，Jerry已立即去做Gym。（受訪者提供）

未來3月才是關鍵 必須多做長課增耐力

自今年4月Jerry跑畢哈薩克馬拉松後，他的身體狀態並未回復，加上進入盛夏，正值香港的跑步淡季，對一般以挑戰自己為目標的跑手來說，能夠維持跑動習慣其實已經不錯；由於目的不同，每位跑手對里數多少的定義自然也不同。60KM？很多人嫌少，甚至連Jerry本身都深明這個里數不足夠令他跑出PB，7月的目標只是重拾，甚至突破未來跑季狀態的起步，往後3個月才見真章，他說：「如果今個月是「指60望80」，下月開始就需要提升至起碼100KM了；根據過去的經驗，我覺得自己最大問題是耐力不足，往往跑到30KM之後，狀態便會急跌，pacing慢一分鐘以上，嚴重影響成績。對於我這些並非跟人鬥快，純粹贏自己的跑手來說，跑interval這類練習可能並非太重要，反而多練長課穩定比賽耐力，才是我未來數月需要加強的方向。希望今個月先重拾狀態，下個月「跑起」後再跟回跑會練習，跟各位有實力的跑手一齊跑，推動自己的進度吧。」

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香港的夏日，好像沒有適應的一天，總是令人覺得很辛苦。

跟Jerry一齊跑 7月MinPlay：60公里

坐言起行，即使是天氣炎熱的跑步淡季，Jerry亦決心從現在開始備戰大阪馬拉松，並接受「01齊跑」的邀請，參加本月的「每月MinPlay」計劃。當然，由於氣溫實在炎熱，當前Jerry不敢定下太高里數目標，先以維持跑動的60公里為最低要求，但他暗暗希望跑到80公里以上。

一個人跑也太悶了，各位會跟隨Jerry的計劃，一起跑，以60公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「7月MinPlay」虛擬章嗎？

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一齊跑 <每月MinPlay>活動

如果你找不到跑步的動力，就讓我們給你一個起跑的理由！

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

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7月之內跑夠60公里並同步數據，就可獲得7月的「MinPlay章」。Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑！一起進步！