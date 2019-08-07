【01齊跑．跑步平台】同步數據教學：Android用戶（其他）

Android手機用戶可以使用MapMyRun應用程式，紀錄數據後，同步到「01齊跑」。

用戶首次登入，會要求你綁定裝置。使用Android手機的朋友，如無Garmin手錶，可以先到Google Play Store 下載 MapMyRun。

接下來，只需幾個步驟即可綁定（按圖放大）：

圖片詳解Android用戶以MapMyRun紀錄及同步數據到01齊跑：

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物兼贏日本馬名額 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，亦可使用Garmin手錶，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對01齊跑尚有大大小小疑問！按此了解我們更多