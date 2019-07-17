【01齊跑．每周送禮】ASICS最新跑鞋　跑5K答題有機會奪獎

「01齊跑」每周送禮送不停，第十三回有新禮物，送出ASICS最新款「GEL-QUANTUM 360 5」跑鞋，價值$1190。只要跑夠5公里答「你會用呢對鞋跑咩賽事」。答案最有趣的朋友，即有機會贏取獎品，名額10位。

「01齊跑」每周準備不同禮物，讓跑手「汗水換獎賞」，獲得高質裝備，步步向前。立即按此或者點擊下圖，只要數個步驟登入及綁定手機，即可成為「01跑手」，參加每周挑戰。

是次送出10對跑鞋，立即登入挑戰頁，按「立即參與」，完成5公里跑吧！

今周有全新禮物登場！ASICS 於7月推出GEL-QUANTUM 360 5跑鞋（價值$1190），名額10個。只要登入「01齊跑」，參加「每周送禮第十三回」虛擬跑挑戰，跑5K同步數據，再填表答問題，回答「你會用呢對鞋跑咩賽事」。

立即登入參加每周挑戰第十三回，遊戲於7月23日晚上11時59分59秒完結。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

其中一款以藍、黃為主。（ASICS提供）

ASICS GEL-QUANTUM 360 5 全面睇（點圖放大）：

另一款式以紅、黃為主。（ASICS提供）

ASICS 品牌 GEL-QUANTUM 360 跑鞋系列，鞋底全方位採用GEL緩衝啫喱，減輕跑者雙腳觸地時承受的衝擊力。跑鞋來到第五代沿用GEL緩衝系統。此外，中底使用TRUSSTIC系統，令鞋底支撐更穩定，落地時跑鞋不會因重量而過分扭曲。而第五代外觀設計奪目醒神，不論跑步或行街，都十分適合。

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

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如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

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