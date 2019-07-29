【試鞋】Joyride Run 8月上架　極度值得期待的新概念中底系統

Nike發佈新跑鞋系列Joyride，配上全新概念的中底緩震系統，未到8月1日上架，相信早有不少跑手躍躍欲試。 早前出席了品牌於上海舉行的發佈會關係，有幸率先穿起Joyride試跑。 它是不是一雙很優秀的跑鞋？ 個人喜好這回事沒有固定答案；但可以肯定，穿上它的腳感確實非常特別，市面上任何跑鞋都難以類比。 香港01記者曾柏熊 上海直擊

試鞋報告

體驗鞋款：Joyride Run Flyknit

測試內容：3公里輕鬆跑@上海新天地

掌跟差：2毫米

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有幸率先試穿了Joyride Run Flyknit試跑。（曾柏熊攝）

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試後感

從網上看到Joyride的圖片時，看見那些由密密麻麻顆粒組成的中底結構，第一個時間的觀感就是：「唓！不就是adidas Boost的變奏罷了嘛！」然而當我參與了發佈會，聽過負責項目的Nike資深產品經理William Moroski解說，這種誤解立即一掃而空，而且更覺得，Joyride甚至有機會承襲上世紀Air Sole，在改變了運動鞋中底設計思維的系統後，一個屬於本世紀的代表設計。

簡單解說Joyride的基本概念，大家看到那個充滿顆粒的中底，其實不是一塊融合了的整體，它是幾個注入了大量TPE泡綿顆粒的膠囊，每一粒顆粒都是獨立的。這種中底會因應腳掌着地時受壓，顆粒就像沙粒一樣向四面八方延展流動。不同的是，TPE泡綿本身的彈性及膠囊中的氣壓結構，令這些顆粒在緩震壓力後，不會像沙一樣分散，而會向施壓方向回彈，如是者不斷重複，減少跑手的衝擊和壓力，達至跑步更輕鬆的效果，這就是Nike稱為的「多重空間位移」（multi-dimensional displacement）現象。

每粒TPE泡綿顆粒除了輕巧外，亦具一定彈性。（曾柏熊攝）

當穿上Joyride並站起，很容易感覺到Joyride的特別腳感。由於它的中底由4個包裹極多獨立顆粒的膠囊組成，但鞋體內無鞋墊設計，腳掌與顆粒間只有一層薄薄的纖維，幾乎等同直接踩在中底上。認真一點感受的話，甚至會覺得腳掌就像踩着幾個豆袋般，入面的「豆」亦因為腳掌的動態變化而慢慢流動，感覺十分神奇，未測試其性能之前，已經可以確定，這是一個全新的中底技術，坊間沒有任何一種跑鞋有類似腳感。

Joyride的核心是4個裝有TPE泡綿顆粒的膠囊。（曾柏熊攝）

今次的試跑只有短短3公里，圍繞着上海新天地跑，未盡感受長距離訓練後的鞋子性能的變化。但是，如果只計這個系列乃作為全類型跑手用於輕鬆跑、復原跑的話，Joyride的性能確實毋庸置疑。個人來說，雖然我明白高緩震力的跑鞋對很多人來就都是十分舒適的「養腳」選項，但談到個人喜好，有時候我很怕這種「過度Support」的腳感，腳掌陷入柔軟的中底時，那種「太膩」的跑動感反而令我很容易「洩氣」，愈跑愈無神。相對之下，那怕只是平日練跑，我都偏向Pegasus這類介乎緩震Support，但又不失靈活的鞋款。然而Joyride的腳感卻拿捏得恰到好處，踏步時顆粒位移未至完全「陷入」的程度，回彈的反應就已經出現，那種我最討厭的「膩」不算明顯。中底層面唯一要挑剔問題，是前掌的顆粒比例偏少，腳跟着地後，前掌接着發力前推的彈力會略嫌不足。但亦考慮到它始終是一款重「保護向」多於「成績向」的跑鞋，它在Supporting與靈活性能間的比例調配已算不錯，整體步伐尚算清脆利落。在酷熱的上海市輕鬆跑一圈，雙腳的狀態跟未跑過一樣，無負「讓跑步更輕鬆」的目標。還有一點有待觀察，由於顆粒設計有機會因位移而明顯影響性能表現，據Nike的測試結果稱，Joyride的壽命約有800公里，這方面便需要各位跑手一起考證。

Joyride的鞋體內並無鞋墊的設計，腳掌與顆粒間只有一層薄 薄的纖維。（曾柏熊攝）

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其他性能方面，我想大家還是先將注意力放在主打的緩震層面吧。其餘如抓地力、包裹度等等，始終按Joyride Run Flyknit是第一代使用新系統的跑鞋來說，我會以「不過不失」去形容，Flyknit的鞋面和包裹腳跟的彈性內鞋領，是基本延伸力不俗，但繫緊鞋帶後依然略嫌鬆了點，穩定度不算太強；外底坑紋或許為了盡量展現Joyride顆粒的設計，抓地坑紋不多亦不算太深，只適合於正常環境下的城市路跑。我不敢當下便斷言Joyride是一款優秀跑鞋，但在於它確實是個非常獨特的革新中底系統，流動顆粒膠囊的概念潛力優厚，技術層面上絕對有望成為另一個「Air Sole」般極富代表性的技術；時尚層面方面，Joyride Setter首次亮相時，就是在巴黎時裝周的2020年春夏ALYX時裝騷之中，同樣受到注目。所以作為「第一代」的革新設計，我對Joyride的評價，依然覺得就算不買，始終非常值得一試。