【跑手接龍・91】澳門跑手．由澳門嫁到香港　跑出澳門紀錄

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「郵差跑手」鄭偉理留給「澳門跑手」徐雪盈的話是：「好多謝太太！為我犧牲運動員生涯，生了兩個可愛小朋友！」

我與上一篇跑手接龍主角郵差跑手鄭偉理關係密切。我是澳門人，他是香港人，跑步把隔了大海的我們連繫起來。當年，他來到澳門與我所屬的跑會交流，大家一起到泰國參加長跑比賽。往後，他會到澳門、我又會到香港比賽，彼此愈來愈親密，最後我由澳門嫁到香港，現在是育有兩名小孩的小學老師，以前則是澳門游泳兼跑步代表隊成員。

徐雪盈（左一）第一次參加跑步比賽就奪得獎項。（受訪者提供）

我自幼喜歡游泳，「扭計」要父母帶我習泳，游到成為澳門代表隊都未滿足，小學更會到廣東中山體校集訓。可惜，資質有限，成績未能更進一步。升上中一，我開始跑步，開始思考同樣是100米，背泳要游1分鐘，但跑步10秒就完成。當中相距，使我震撼。從此，我又練水又練跑，一年之後就專心跑步，因為大家都跟我說，「你跑步成績突出過游水，游水唔係好得，去跑步就啱」。游泳時，我屬澳門代表隊，但不是站在一線。走到跑道，我就刷新過青年800米和4x400米澳門紀錄。

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我在澳門體育界長大，而且在香港考了國際田聯田徑運動教練牌、拯溺銅章和閃避球教練牌，於兩地淵源都很深，就讓我分享兩地所見所聞吧。首先，澳門沒有資格參加奧運會，所以在2005年參加世界大學運動會是我最大的舞台，有幸與隊友起打破了4x400米澳門紀錄，算是為跑手生涯劃上一個完美休止符。

我就讀的中學有點像香港的體藝，十分重視體育，每朝練跑後不用上第一課，可以先食早餐才回課室，放學又有專車送我們到運動場練習。澳門的運動場都值得一提，大家耳熟能詳的「狗場」（逸園賽狗場）就是以前澳門隊的練習場地，那個場外圈是600米沙地，賽狗就在那裏舉行，牠們跑一圈只需40秒。內圈是田徑場，每次進入都要經過沙地，狗隻有帶口罩，但我還是害怕，所以會盡快穿越沙地。

徐雪盈連續3屆取得學界三項鐵人冠軍。（受訪者提供）

外邊是賽狗場，內邊是田徑場。（洪業銘攝）

澳門學界賽不同於香港，沒有分組別（Division），20多間中學集結在逸園賽狗場一決高下，所以澳門田總要選有潛質的小將都很方便，在這場賽事就可以了。我入選澳門隊後，每周練足7日，印象最深刻是周日早上耐力課後，田總主席定必和我們飲茶，一起坐滿兩圍枱，談得不亦樂乎。人情味濃厚，但運動員資助就不及香港精英運動員了。當年，我只得數百元車馬費，遠不及香港的5位數字，但飛往外地會有全額資助。事隔多年，不知有沒有改變呢？

上篇跑手接龍有與女兒合照，今次有兒子。（受訪者提供）

大學階段，我參加了數場國際賽，往後就愈跑愈少，漸漸離開跑界，不像老對手姚潔貞跑到現在。回想當年，她已經名列前茅，我刷新澳門青年800米紀錄那場比賽，我們都是同場競技。告別跑手生涯，我就在澳門當體育老師，幸運地，教會學校之間有聯繫，讓我嫁來香港後都有教席。在兩地考到的多個牌照和學到的知識更是終身受用，讓我繼續傳承下去。

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