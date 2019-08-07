【01齊跑】迪士尼10K Weekend 2019　送你活動名額共10個

一年一度迪士尼10K Weekend 又到，今年主角有反斗奇兵、玩轉腦朋友、怪獸公司等Pixar及一班迪士尼朋友，玩「01齊跑」就有機會免費參加喇！

「01齊跑」持續送禮，幫大家「將汗水換成獎賞」，繼續邁步向前，跑步更有樂趣。立即按此或者點擊下圖，只要數個步驟登入及綁定手機，即可成為「01跑手」，贏取「香港迪士尼樂園 10K Weekend 2019」活動名額 。

每年於香港迪士尼舉行的10K weekend，活動中會安排不同迪士尼角色穿梭賽道中與跑手合照，係一個充滿「打卡位」的跑步活動。而且活動提供10K、5K、3K 及200m 兒童跑，今年更加入入園夜跑項目，絕對可以滿足對跑步有不同要求的參加者。

立即登入跑3KM再答問題，回答「覺得邊位迪士尼人物跑得最快及原因」。參加者有機會獲得「歡樂組」10K名額（4個）及怪獸公司3公里跑名額（6個）！遊戲於8月14日晚上11時59分59秒完結。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

進入迪士尼樂園虛擬跑挑戰專頁，按立即參與後，出去跑步吧！

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

只要登記成為01會員，將運動裝置連結到「01齊跑」（暫時支援Apple Health及Garmin），登入後於「01齊跑」首頁的挑戰活動按「立即參與」，累積跑夠3公里，再填form答問題，「01齊跑」幕後團隊選出最有趣答案，幸運兒將會獲得獎品！

如果你使用Android手機，暫時只可以藉Garmin手錶同步數據（詳情按此）。我們正努力開發及改進，陸續加入可供綁定的裝置，請耐心等候。

iPhone用戶除了可以使用Garmin手錶，亦可透過AppleHealth，連結其他跑步應用程式，同步數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物