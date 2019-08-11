【跑手接龍二・品德跑手92】成績是一剎那　品德會伴隨一世

王春榮培育出多名香港代表隊成員，但她最重視的不是運動員的跑步成績，而是品格。運動員生涯有限，唯有品隨身。

在一場比賽，學生們得到的獎項。（受訪者提供）

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。

「郵差跑手」鄭偉理和「澳門跑手」徐雪盈留給「品德跑手」王春榮的話是：「王教練是好親切的教練兼好友!在田徑場上要求好嚴格，唔講得笑。私底下同我們一家都是好朋友，真是一名不何多得的好教練」。

王春榮教練和她的團隊。（受訪者提供）

學生跑到好成績唔係最開心，成績只是一剎那，運動員生涯又有限，品德先會伴隨一世，所以透過運動培養到良好品德才是我最想傳達的訊息。

2003年開始，我在屈臣氏田徑會教中長跑，每周二和五晚上在沙田運動場教跑，多年來都有學生入選香港代表隊，所以我們一直可以使用香港體育學院的田徑場。這個田徑場剛花了很多錢重鋪賽道，要求釘鞋的釘不能長於5厘米。其實即使學生穿了7厘米的釘，管理員都很難發覺，但我會要求學生做好本分，尊重規定和別人，最終得益都是自己，例如大家都遵守這場地規定，賽道就會耐用些和不用維修，那麼我們每日都可以到這裡練習，這對大家都是好。

快樂不單止在運動場出現。（受訪者提供）

長跑很苦悶，好天要曬、雨天要淋，所以最重要是吃得苦、其次是熱愛跑步，第三才是身體條件。我最不喜歡不認真的學生，來到運動場不願意做動作、隨隨便便地做容易做錯和受傷，這是浪費時間，我寧願趕他們走。要別人認真，自己都要做榜樣，例如每堂都會早15分鐘到。

教練告訴別人自己很叻是沒用的，如果課堂沒有學生、運動員沒有好成績，自己再叻又有什麼意義？因此教不同人要有不同方法，我教小朋友就會一起玩，吸引他們繼續參與，減少學生流失。小朋友跑步是玩耍、中學生聚在一起是訓練，精英運動員就要有精英求精的自覺，不同層次會有不同要求。

運動員要提升水平，學業成績都很重要，尢其中長跑要花很長時間才成氣侯，升不上大學就難有延續，運動生涯會縮短一半，衝出香港和見識世界的機會就大減。每到考試季節，我就會叫學生「你們自動消失啦，溫書溫到悶先落街跑30分鐘，沒問題的，當調整啦」。運用大腦神經和運動一樣都會消耗養分，所以又溫習又練跑，練習表現不會好，不如集中溫習，而且大學畢業前路會闊些，所以我看到學生順順利利大學畢業比跑到好成績更開心。

王春榮（右1）間中會參加比賽，這場雷利30公里取得隊際全場第一名。（受訪者提供）

教了多年，很多學生都長大了，他們會告訴我和情人分手了，那麼他們怎樣相處理呢？有沒有騷擾、責罵或打人？如果沒有，我就安樂了。他們難受很正常，好似跑步比賽，輸掉就吸收經驗，從失敗總結經驗就會進步。幾次後，就會知道什麼適合的自己，將來自然會好。運動得到的體會，可以應用在運動場外呢。

運動影響生命，重要的不是比賽表現，透過運動學懂忍耐、專注和熱情等，對人生很重要，所以運動員要培養良好品格是最重要呀。

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。