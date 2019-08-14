【01齊跑．Joanne】如果你心情感到疲累　不如今天就跑個步吧

8月首星期只跑得8公里「MinPlay」的靚媽跑手Joanne，今個星期決定急起直追； 縱使腳踝曾在周末扭傷，心情亦受社會氣氛影響，卻因為定下目標就要盡力實踐的個人要求，倔強的她反而在一口位追趕了一半里數； 總總不利因素，看似令保持跑步規律的難度更大； 她反而從中更深刻地認知，原來當讓腳踝休息的方法是靠停步時；要讓心靈休息，反而需要下定決心起步。

每星期我都找靚媽Joanne「追功課」，更新她MinPlay的進度；說實話，這次實在有點擔心，原因是周日（11日）我們本來邀請了Joanne參與<搵鬼跑3.0>跑步活動，當日活動前靚媽卻不小心在家樓下扭傷腳踝，不能參加活動事少，我最擔心的是她的傷勢，那怕只是要停一星期，以她隔天跑8K的計劃，往後要追落後了的里數就會更困難，因此當我看到靚媽在第二周交出「40K」的里數時，確實有點喜出望外。

上星期Joanne傷了腳踝，依然跑了40K...

「你都知道中西區的街道，又多斜路又多樓梯，那天我不過如常下街，不小心就扭到腳踝了；當時我也是第一時間擔心起80公里MinPlay這個目標。我是一個喜歡做事有計劃的人，不喜歡順其自然，如果做不到計劃好的事情，我會很失落。因此連忙走去看鐵打，希望休息一下便可回復正常，連應邀的跑步活動都不能參加了；幸好兩日後便不痛，慢慢跑，都可繼續預想好的跑步日程。」Joanne解釋完傷勢沒有大礙後，才開始分享自己的近況。

由中山公園跑向灣仔碼頭，或西行往西環碼頭，兩者一來一回都是剛好8公里。

去年Joanne為了應付好兒子的升中試，跑步生活上不得不作調整；這個盛夏，本來因為兒女的暑假，不用花太多時間在家課與溫習上，理應是她好好計劃跑步生活的時間，卻又遇上當今連串社會事件，社會氣氛低落，根本沒有跑步的心情，「每月MinPlay」成為了一場及時雨，她說：「要不是參加了8月MinPlay活動，我想連我作為社工都有點『能醫不自醫』，心情會一直低落。我一直都很在意自己的情緒，自從這個月起重新pick up起隔日跑的訓練日程後，那些不愉快的感覺的確可以暫時放下，精神確實好多了；連身邊不少本來都意志消沉的跑友，最近都因為見到我為改變身心狀態而提起心機跑，於是他們都開始重新跑起來。證明即使負能量會傳染，但正念都一樣。對於社會，每個人可以貢獻的都不同，我在這個時候可以做到的，就是用跑步的正念去感染身邊的人。」

Joanne相信跑步的正念可以感染身邊的人。

Joanne平日喜愛跑中西海濱與寶雲道，但由於時近盂蘭節，一個人在凌晨跑寶雲道有點可怕，於是這兩星期間Joanne都只在城市跑；不是東行由中山公園跑向灣仔碼頭，就是西行往西環碼頭，兩者一來一回剛好8公里，乎合她完成「MinPlay」的要求，她說：「我定下80公里的目標並非亂來，而是計算過隔天跑8K，不至於每天都跑般令人身心疲累，反而每次跑完時，讓自己剩下一點『想繼續跑』的心態，不多不少，之後即使面對悶熱的天氣和低落的情緒，都會更有決心與動力繼續跑下去。早上跑不了?那就晚上跑吧。每個人的目標都不同，很難定義是高是低，最重要適合自己，好好管理時間並自律地執行。跑步時什麼都不要想，只記住正念的精髓是保持初心，不加批判與埋怨，目標就能慢慢完成，我覺得這種控制自己跑步訓練的規律，對於日常面對很多事情上都可應用得到。」

正念的精髓是保持初心，不加批判與埋怨，目標就能慢慢完成。

Joanne相信每個人做任何事時都有選擇，關心社會，都要關心自己的心理健康。尤其是認為每個人的抗壓能力都不同，心情累了，就應該要讓自己休息一下，不能一直壓住；跑步跟很多事情都一樣，即使付出了努力，都不知是否一定有成果，然而過程中那種貼身的開懷感受，卻是跑過了就能親身領悟；如果各位都累了，不如就跟她一樣，找一晚，放開繃緊情緒地跑一跑，想清楚之後的路要怎樣跑下去吧。

跟靚媽Joanne一齊跑 8月MinPlay：80公里

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