【搵鬼跑．潘紹聰】起點故事：有員工話見過墮纜車傳說女鬼

七月節跑步，當然要「應一應節」； 早前《01體育》聯同鬼王潘紹聰（Edmond）舉行「搵鬼跑」跑步活動，走訪了港島南區的「猛鬼路」，邊跑步邊分享沿路上的靈異傳聞； 起點故事：傳說中，80年代曾經有一家四口因為墮纜車而魂斷山谷，可有其事？ （內容只供參考之用，其準確性及完整性，《01體育》一概不作任何明示或默示的保證）

與「每間學校以前都是亂葬崗」一樣，曾經在80年代初，發生過一家四口於海洋公園坐纜車期間，纜車意外墮下而命喪山谷的故事，幾乎是香港人都一定聽過的都市傳聞；當然，多年來園方相關員工都曾經多次澄清絕無其事，故事純粹以訛傳訛。

但所謂都市傳聞的定義，就是那些不需要任何考證、也不用特別其意它的真實性的傳說故事嘛。所以，這個故事至今已經討論了30多年，至今依然廣為流傳，在Edmond主持靈異節目多年的經歷間，亦聽過不少聽眾的說辭，堅持用自己經歷證明這個故事千真萬確！

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搵鬼跑3.0的路線

例如Edmond曾收過一個聽眾來電，聲稱他跟姐姐曾經在80年代間經營過一家補習社，並真的經歷過兩個小朋友缺席補習課一段時間的事情。本來有小朋友缺課十分平常，他們都不以為意；但奇怪在，後來他們的家人竟然前來向補習申請退學，並表示兩個小朋友跟父母因為意外跌死了，這宗意外，就是傳說中纜車墮山谷的事件。

後來亦有自稱公園員工的聽眾致電，分享一次清晨上班的經歷。他表示由於早上未啟動纜車，他需要乘自動電梯出入面向索罟灣方向的園地，過程中，他留意到遠處一個「生面口」的女士迎面而來，由於這個時份理應沒有旅客，故本已感到奇怪；當他們沿路一直走、一直走至差不多碰到對方時，那女士就突然不見了！後來他跟公園同事分享故事後，不少人都表示有過類似經歷，並按照他描述該女士長頭髮、四、五十歲左右的特徵，便認定了她是傳聞意外中，魂斷山谷那一家四口的媽媽。

有Edmond的聽眾來電，聲稱墮纜車傳說真有其事。

官方有官方的說辭，民間又有民間的解說，誰是誰非便無從稽考了。只能祝福各位，下次來跑這條路線時，如果迎面有一家四口漸行漸近，不妨留意一下他們到底是跑過來，還是飄過來吧……

（內容只供參考之用，其準確性及完整性，《01體育》一概不作任何明示或默示的保證）