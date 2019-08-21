【01齊跑．Joanne】跑步減少親子時間？　那便一家大細一起跑！

60公里了！8月還剩一個多星期，以靚媽跑手Joanne當下勢如破竹的氣勢，準時交「MinPlay」理應毫無難度； 但是每當自己去了跑步，相對陪伴孩子的親子活動時間好像受影響，好像是兩個不能兼得的死局； 然而只要好好部署，其實也並非毫不可能。

孩子有一個喜歡跑步的媽媽會怎樣的呢？

答案就是，孩子很容易受父母的潛移默化，漸漸會喜歡上跑步；Joanne直言，她的細女當初都是因為看到媽媽經常跑步，而對此感到興趣，現在更從日常短跑訓練中，磨練出認真對待漫長訓練過程的馬拉松精神。近日Joanne因為接受了「MinPlay」挑戰，跑步生活重新變的規律，經常走了出去，年幼的6歲女兒自然嚷着要纏着媽媽，很好奇媽媽到底又是怎麼跑、怎麼練。但是根據Joanne隔天跑8K的訓練計劃，認真跑的話，孩子豈能跟隨成年人的距離與步速，於是她便跟女兒說：「媽媽由中山公園往灣仔碼頭，來回跑8公里喔，我想現在的你都很難跟隨媽媽跑，我又不能在路上照顧妳，不如你先在家等一等吧。」

當然，女兒又怎會聽得入耳呢？加上跟媽媽一起跑步的要求，根本不是什麼壞事，這個問題一直令Joanne費神，有沒有方法令跑步與親子活動結合呢，成為了她今個星期跑步間不時思考的問題。

今個星期Joanne為女兒計劃了一條親子與訓練兼得的路線。

「如果我們的終點不同，距離短一點，女兒不就可以應付得到？」於是乎Joanne開始更留意平日訓練的路線，有沒有什麼地方有遊樂場設施，適合女兒停低時，讓丈夫稍稍看顧後，回程再回合大家時再跑回家呢？東行往灣仔碼頭雖然最方便自己，但實在沒有太多適合兒童停留的空間，於是Joanne又嘗試將目光放向西面，不如試試去西環跑吧，由中山公園出發，經中西區海濱長廊先走出西區公眾貨物裝卸區方向，就能到達大量兒童設置的海中心公園，路程不過1.4公里，女兒足夠應付，而且公園位處海邊，30多度的高溫日子間亦非常涼快，只要預先和丈夫夾好跑步時間，一家大細一起跑到那位置留下兩父女之後，就可以繼續往西環方向出發。跑夠數了，便回公園會合家人跑回家，令一個純粹的跑步訓練，同時結合運動、遊玩與親子相處時，訓練亦變得溫馨和有意義；是一條值得推介予家長級跑手的路線。

由中山公園出發向西環跑，跑出平日的路線，原來別有洞天。

女兒跑完1.4公里，就可以在公園位處邊玩邊等，自己又可繼續練習後回來會合。

時間還有10日，尚欠20公里，Joanne要完成的話，如無意外都不過是時間問題；但對於能否完成「MinPlay」里數一直都份屬次要，能否在跑步的過程中，找到並感受跑步予以不同人的意義，這一點才最重要。

一個人跑也太悶了，各位會跟隨Joanne的計劃，一起跑，以80公里為本月的「MinPlay」，贏取01齊跑的「8月MinPlay」虛擬章嗎？

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