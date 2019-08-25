【跑手接龍二・94】視野跑手．衝出香港　為自己也為後輩

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 「兩棲跑手」周漢聶留給「視野跑手」黃尹雋的話是：「你是我們這時代的一顆巨星，為着香港長跑，你要拼搏多點。」

到底哪一方是異類？將目標定得遠，或是把目標定在安全領域？

以前我視33分鐘完成10公里為終極目標，雖會適量練習，心底還是質疑自己能否做到。現在我跑10公里的最佳時間是31分21秒、初馬時間是2小時29分33秒。如果我把目光侷限於香港紀錄，是否故步自封？不少日本和台灣跑手都能在30分鐘內完成10公里，我們為何將視野侷限於香港？

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Cross Country World Championship，黃尹雋認為西方人肌力強，越野跑有優勢，東方人重回彈力，草地緩震太好會影響速度。（受訪者提供）

我是很遲起步的跑手。大學才開始跑，過程中心態和目標不斷轉變，最初奪獎已好開心。後來，我想代表香港出賽，現在目標是當一名有競爭力的香港跑手。

田徑運動員要穿起港隊制服出國比賽，尤其中學時期機會最多。所以，上到大學，身邊隊友都已身經百戰。父母經常這樣取笑我：「早知你跑得這麼快，小時候不學琴、敲擊樂和射箭，早點跑步就快過保特。」我該是個特殊例子吧，今年參加拿玻里世界大學生運動會，出戰半馬拉松，才第二次出外比賽。比賽當日氣溫攝氏25至28度，全程太陽猛烈，我跑到半程已大幅失速，最後以1小時9分鐘42秒衝線，在38名跑手中排名15位，成績尚算滿意。

透過科學，協助跑步。（受訪者提供）

比賽過後，我思考自己在國際賽事的位置。我不認為自己能踏上頒獎台，但香港跑手不該是陪跑分子，所以我的新目標，是成為在國際賽事中有競爭力的跑手。跑步是個人賽，也是傳承，如果我能在國際賽的走到中游，後輩就可以視我為踏板，再超越我，每一代都把香港水平提升。

有見及此，我修讀體育運動科學系碩士，一方面令自己進步，看看自己能走得多遠。另一方面，透過課程學習各種運動知識，自身驗證是否可行。練習的方法有很多，我讀過、練過和思考後，就有一番心得，他日跟後輩分享，他們就不用走冤枉路。

一班隊友，一起衝到國際。（受訪者提供）

當然，很多知識不是修讀這科才學到，但有教授講解就了解得更深入。例如，大家都知道補充水分對長跑十分重要，但該飲多少呢？原來正確的補水策略，是補水量近乎流失量，此外，需要補充的礦物質，亦應等同流失物質，之所以經常聽到跑手飲用電解質飲品，而非單單喝水。如果想知自己要補充什麼以及份量，可在跑前和跑後磅重，衡量體重差距。

當然，這個方法受溫度和環境等影響，亦不知道流失了什麼物質，所以外國就有運動測試。跑手貼上裝置和連接機器，邊跑邊收集數據。據說，外地每名精英運動員的飲品都經過悉心調教，獨一無二地供跑手飲用。

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知識改變命運，我亦希望修讀碩士，協助我成為香港第一。若未能成為本土最快，要在國際賽有競爭力只屬空談。因此我不會放慢步伐，希望兩年內有資格入到香港體育學院。要符合資格，大概要達到以下三者之一，分別是馬拉松以2小時20分內完成、半馬拉松以1小時5分內完成或10公里30分內完成。我都有信心做到的，希望能心想事成，向世界邁進，不只侷限於香港。

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