【搵鬼跑．潘紹聰】跑過清涼的香港仔海濱　原來是「陰風陣陣」

走出黃竹坑警校，「搵鬼跑3.0」團隊沿香港仔海濱繼續跑，往終點華富邨出發； 悶熱的天氣中，迎面而來點點涼風，感覺舒適； 但當聽過鬼王潘紹聰（Edmond）介紹途上經過兩個地方的典故後... 大家還可以肯定，這是涼風？還是陰風... （內容只供參考之用，其準確性及完整性，《01體育》一概不作任何明示或默示的保證）

世界上無人能夠解釋鬼故事的真確性，靈界鬼魂是真是假，就留待各位根據自己的常識或信仰等因素作定奪吧；然而，現實社會上各種鬼神之說，很多時都源於一些社區中流傳的典故事件，繼而在口耳相傳間發展成各種繪影繪聲的靈異故事；今次「搵鬼跑3.0團隊」跑到香港仔海濱路上，大家可以略為放心，因為Edmond跟各位分享的不是前兩集般的鬼故事，而是曾經發生在海鮮舫和雞籠灣的地方典故，鬼影幢幢的背景下，會否就是南區很多故事的源頭？

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對抗詭異氣氛的最好方法，就是一班人一起跑了。

位於香港仔深灣位置的「海鮮舫」向來都是香港的地標，土生土長香港人縱使未來過，都絕不可能未聽過，但對於它的歷史，卻未必人人都知；海鮮舫歷史最早可追溯到上世紀20年代，由香港仔避風塘上那些服務漁民的水上酒樓聚集發展形成，及後受到上環南北行的商人歡迎，發展至50年代一度有多達十艘以上的海鮮舫營業。

到了60、70年代，由於擁有人希望擴大規模，於是決定興建一艘更大的海鮮舫，卻在開業前6天發生意外，1971年10月30日工人在燒趕工時間，焊接火花燃點起易燃的建築物料，繼而發生一場34死42傷的火災慘劇；而據Edmond聽說傳聞中，曾經有人聲稱海鮮舫在事發並重建之後，底部某層還留有一個放置了幾十位遇難者靈位的空間，時至今日依然原封不動。雖然這是無疑是善舉，但這個典故多少都會令人感覺不安，引伸至香港仔不少靈異故事，或許就是這背景下所誕生。

南區不少靈異故事，或許都是典故的延申。

稍休過後，「搵鬼跑3.0團隊」繼續往華富邨出發，有留意靈異傳聞的人，一定不會未聽過這個「猛鬼屋邨」的鼎鼎大名；如果要輯錄這裏的靈異傳聞，同樣也絕對「夠出書」了。然而一切故事的起源，或者都可以從這裏的典故談起。現今就到「雞籠灣」，就是瀑布灣公中其中一個通往的海岸，但原來從前廣義地認知雞籠灣的話，其實是泛指全個華富邨一帶，在香港開埠初期，已經被規劃作為華人的墳場區域，40年代的日治時期，更加被用作日軍的亂葬崗，埋葬很多慘被殺害的香港市民。

晚上，穿越成千上萬的神像...是有點心寒。

及至60年代香港政府興建大量公共房屋政策展開，雞籠灣被選作成為華富邨的發展地域，而傳說當時大量墳碑和骸骨，就被推落沿岸的海旁，未有移走的，則一直埋藏在屋邨之下；傳說如果潛水到雞籠灣沿岸的海床，依然可看到大量墳碑。再加上年月累積間，公園沿路的斜坡上被邨民放滿了成千上萬的神像；水流關係，偶爾亦會有浮屍在這位置附近沖上岸，氣氛詭異。華富邨的鬼故事，就在這樣的背景下流傳。無論是真是假，晚上跑步如果造訪這個位置時，確實也叫人心寒。

搵鬼跑3.0的路線圖。

（內容只供參考之用，其準確性及完整性，《01體育》一概不作任何明示或默示的保證）

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