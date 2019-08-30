【01跑記】越野跑界的六大馬拉松　你能攻克26座大帽山嗎

「人外有人，天外有天」，當香港的越野跑賽事都教我們筋疲力竭，外地更有攀升相等於26座大帽山高度的比賽！ 參賽不等於能夠完成，但很多結局都無法預知，值得一試就盡力一試吧。

對於我，有些比賽是遙不可及，例如超級馬拉松和長距離越野賽。每年都有朋友問「玩唔玩毅行」，我總是婉拒，比賽距離與訓練時間成正比，實在沒有時間每周抽最少一天流連山野，更遑論距離更長和海拔差距更大的外地越野賽事。

近日在社交媒體見到香港高手站在阿爾卑斯山的UTMB（環勃朗峰超級越野耐力賽）起跑線，讀者可能聽過UTMB難度很高、一席難求，而且同場不止舉行UTMB，今次就探討一下箇中細節。

不要以為外地的山路與香港山路相似。（受訪者提供）

3名隊友組成大茶飯隊。（受訪者提供）

UTMB在越野跑界的地位，不下於跑界的六大馬拉松，部份馬拉松有參賽門檻，UTMB都有，但不是用時間來界定，而是用儲分制。跑手要在全球的大會認可越野賽儲夠分數才可報名抽籤，分數要求與賽事距離成正比，唯獨PTL與別不同。大會不時改變制度，以2019年賽事為例，完走香港168（全程）有6分（查詢賽事分數）。

1. OCC（兩年內，最多2場比賽，儲4分）

2. CCC（兩年內，最多2場比賽，儲6分）

3. TDS（兩年內，最多2場比賽，儲8分）

4. UTMB（兩年內，最多2場比賽，儲10分）

越野跑不止跑，還要攀。（受訪者提供）

如上文所示，UTMB只是其中一場比賽，大會主要有5個難度不一的比賽供跑手參加，海拔攀升是量度難度的重要指標，大帽山就高957米，珠穆朗瑪峰高8848米。

1. OCC（56公里，海拔總攀升3,500米）

2. CCC（101公里，海拔總攀升6,100米）

3. TDS（145公里，海拔總攀升9,100米）

4. UTMB（171公里、海拔總攀升約10,300米）

5. PTL（300公里，海拔總攀升25,000米）

走得順利，可睡在石屋，否則只能睡在路邊。（受訪者提供）

難度最高的PTL是每隊2至3人的隊制賽，要寫信給大會分享履歷，或者兩年內曾完成UTMB。攻克UTMB和PTL的鄭世傑有經歷分享：「跑手參加PTL要連續7日比賽，每日睡到2小時已很難得。很多路段沒有清晰道路，而且很危險。我們試過被有長尖角的牛追，遇大雪時眼前白茫茫一片，不能辨別方向，當地人穿冰爪走路，我們勉強跟住他們腳印一步一步行。隊友曾跑到有幻覺，看到石頭化成笑臉。」他們也試過GPS失靈，晚上又凍又餓爬完鐵索，行錯落懸崖，幸好迷途知返。

我不參加越野跑的另外一個原因是需要很多裝備，鄭世傑都建議帶很多物品出發：「山區天氣千變萬化，我帶了三件不同厚度的羽絨，防水䄛要加上防水斗篷，行山杖要多帶一套，旅程中我都斷了其中一支。」鄭世傑還帶了太陽油、 防曬潤唇膏、維他命B和C等。參加越野跑不單要有實力，還要有財力，我都是安在家中，在網上查看高手成績好了。

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物兼贏日本馬名額 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶