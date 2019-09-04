【01齊跑．每周送禮】專業教練一對一伸展課程　跑5K中獎名額百位

《01齊跑》讓你「汗水換獎賞」，所以每星期都有禮物送給01跑手。只要你綁定手機，跑夠5K同步數據，填表答問題就有機會得獎。 來到第20回，又有新禮物。《01齊跑》與Let's fitness合作，為01跑手準備了一共4堂的伸展課程及1堂自選課程，讓各跑手從中學會不同的伸展方法，與及了解伸展效果。 今回名額創歷來新高，共有100名。立即登入《01齊跑》，立即參與每月激賞，跑5K同步數據，獎品隨時屬於你。

本次虛擬跑活動已經開始，直至9月10日晚23：59為止。立即登入01齊跑「每周挑戰」頁面，按「立即參與」後跑步5K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎。

【重要提示】01齊跑只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「每月激賞」虛擬跑挑戰。

100位得獎者可以獲專業教練1對1指導伸展知識與方法（Let's Fitness提供）

伸展運動既可利用自身壓力，亦可利用具器輔助，多學習有功紓緩肌肉繃緊。（Let's Fitness提供）

每周送禮今回送出的Let's fitness伸展課程，名叫「跑手伸展的重要性」，包括4堂一對一跑手伸展課（每堂30分鐘），以及1堂自選課程，價值$2,600。課程中，Let's fitness會安排專業資格教練為跑手伸展，協助大家在跑前或跑後進行完全伸展運動，加快從疲勞中恢復。另外，課堂會由資深教練帶領並解釋伸展的重要性，內容包括徒手和器具放鬆，務求教會大家不同的伸展方法，並了解伸展效果。而自選課程方面，跑手可以按興趣選擇，包括岩盤瑜珈、空中瑜珈、跳舞等等，跑手可以感受跑步以外的運動樂趣。

請注意：課程安排如有任何爭議，Let's Fitness將保留最終決議權。

得獎者亦有一課自選課程（Let's Fitness提供）

（Let's fitness 圖片）

（Let's fitness 圖片）

有效日期：換領有效期至2019年12月31日（換領第一堂起三十天內使用）

上課地點：

新蒲崗寧遠街越秀廣場102室

星期一至五 9:30am–10pm；星期六日及公眾假期 10am-8pm

藍田麗港城三期城中薈地下1-2號舖

星期一至五 9:30am–11pm；星期六日及公眾假期 10am-8pm

01齊跑在01app首頁設有捷徑，方便登入，你亦可以在下方「服務」頁進入。

各位只要立即登入「01齊跑」，尋找「每周送禮」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。你完成5K同步數據，填表回答「你最想伸展邊部分肌肉」。齊跑團隊選出最有趣的答案，送出課程，名額100個。

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

立即登入每周齊跑挑戰頁，立即參與每周送禮虛擬跑。

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物兼贏日本馬名額 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對01齊跑尚有大大小小疑問！按此了解我們更多