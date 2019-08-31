【01齊跑．Joanne】超額完成MinPlay是其次　重拾正念才最可貴

8月結束，是時候跟靚媽跑手Joanne結算「MinPlay」里數； 80公里的目標，最後以93公里超額完成； 這個月度目標對Joanne來說難度不大，但能夠重新展開跑步生活，為自己與身邊人分享「正念」； 成就這個目的，意義更深。

過去兩個多月，香港發生了很多事，無論日常生活還是心理因素，任何人多少都會受到影響；一年來為了兼顧上班、進修、兒子升中試和照顧家庭等等忙得不可開交的靚媽跑手Joanne，本來希望好好運用暑期較充沛的日子重建跑步生活；卻因社會氣氛傷感低落，一幕幕傷感的畫面，早已令人乏力繼續跑；適逢《01體育》舉行了每月MinPlay活動，邀請「領跑手」定下每月「最低里數」，盡全力完成跟所有01跑手一起完成。Joanne因此而定下了80公里的目標，作為逼自己重新跑起來的動力之外，亦可以用腳步為自己、為身邊人傳播她一直相信「用跑步帶來正念」的理念。

一個月過去，成績如何？

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跑多了，身材和皮膚反而變好了，心情自然好。

「我一直相信跑步可以令人心態更健康，與其躲在家中獨自意志消沉，不如試試分配一些時間出來跑跑，因為自我跑過第一個馬拉松後，便令我相信正念（Mindfulness）對人的影響。其中一個顯淺的道理，就是這個月當我再次認真規劃自己的跑步日程後，更規律的生活，令身形比一個月前Fit得多，皮膚也因為少了化妝和汗水將污垢排走而變好，看着自己的變化，心情也自自然然開朗起來；加上分享跑步多了，最近亦有很多媽媽跑手向我請教產後Keep Fit心得，身邊的社群都能夠被正念連結起來，是我一向樂於將自己的興趣帶給社區的原因。」Joanne說。

抵步後看到當地美麗的風光，立即跑興大發。

80公里，對於有全馬經驗的跑手來說絕不算多，根據Joanne的計劃，大約保持隔日跑8公里的頻率就可以完成，但由於她在「最後衝刺」的一星期舉家人旅行的關係，生怕到當地後沒時間跑足MinPlay，於是在跑步日程急需調，出發前一口氣跑了24公里。然而當Joanne抵達越南峴港，見到當地的風光之後，卻發現自己確實多慮了，她說：「我們一家人到了有世界六大最美海灘之稱的美溪海灘，看到這裏美麗的風光，我第一時間竟然是跑興大發；急不及待地，想親身用腳步探索這個社區的風土民情。於是我找了一天早上5時便起床晨跑，一口氣跑了16公里；回酒店時女兒剛好起床，馬上又可以跟她到海灘衝浪，配合了家庭與親子時間，MinPlay也超額完成，很完美。」

早上5時便起床晨跑，回酒店時女兒剛好起床，馬上跟她到海灘衝浪，很完美。

對每一個跑手來說，跑步就是快樂，二者互為表裡；完成多少里數都只是個數字，能夠從中重拾她所追求的「正念」，才更令人欣慰。

什麼是《每月MinPlay》？

一個人跑也太悶了，<01體育>每月都會邀請不同跑友定下「MinPlay」，以該里數作為一個月的里數下限，一起贏取01齊跑的「MinPlay」虛擬章吧！9月，我們已經邀請了另一位跑手從靚媽Joanne手上接棒，但依然隨時歡迎01跑手們登入跑手接龍Facebook群組，與總結一下8月的訓練結果與心得吧。

一齊跑 《每月MinPlay》活動

如果你找不到跑步的動力，就讓我們給你一個起跑的理由！

01齊跑「每月MinPlay」活動，每月邀請不同跑步人，為跑季目標定下一個「最低里數」（MinPlay），作為一眾01跑手月度的基本目標；

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登記成為01會員，進入「01齊跑」，選擇「馬上成為01跑手」，綁定跑步裝置；8月之內跑夠80公里並同步數據，完成目標里數後即可獲得月度的「MinPlay章」。登入跑手接龍Facebook群組相關Post中，Tag你身邊總是藉口多多的朋友，一起跑！一起進步！