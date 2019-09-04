【M教室．馬拉松】新章　由劃分馬拉松訓練周期開始

跑季伊始，「M教室」重新出發，以一個完整的馬拉松訓練計劃為主軸，邀請各界高手擔任顧問，分享練跑心得。 假設距離比賽只剩5個月，該要定好訓練計劃——嗯，什麼是訓練計劃？

M教室」由Coach Maverick撰寫，今月分別以訓練周期講解、體能訓練、跑手分享為主題，第4個主題就先賣關子。 今篇文章的顧問是澳洲三項鐵人總會教練溫振豪（Zeco）。

馬拉松要準備多久、怎樣訓練，沒有標準，各大門派自有一套法則，而且跑手水平會大幅影響訓練內容。假設以慢跑1小時為例，高手跑到13公里，有的跑手跑到9公里；所以，就算每月訓練時數相同，里數和強度已相差很多。盲目跟隨高手的計劃去練，效果不佳之餘，甚至容易受傷。

雖說各門各派各施各法，但大部分教練都信奉基本原則，例如以訓練周期撰寫計劃。周期是規劃訓練的重要概念，意思是將一段長時間分成不同的階段，以便定立目標。完整的訓練周期分成3個大階段，包括準備期、比賽和過渡期；當中再分為一般準備期、專項準備期、比賽前期、比賽期和過渡期，以上皆屬大周期。每個訓練周期的訓練量、強度、內容和時數都不同，如何設定就視乎跑手特質和教練風格。

訓練周期可有數月到按年計。（區嘉俊提供）

準備期 跑步重點 儲里數，由能力範圍的里數開始，漸漸增加到比賽所需的訓練里數。 體能 強化基礎體能，涉及身體多組肌肉參與，例如掌上壓和各種蹲，要有方法測試到能力水平有否提升。（9月第2篇M教室詳述） 技術 涉及跑步的分解動作，使跑步動作流暢和減少惡習。（9月第3篇M教室詳述）

準備期需時最長，3至6個月都很平常。準備期中的「一般準備期」，跑手會改善基礎體能、提升運動能力、培養專項運動心理特質和改善技術等，這個周期訓練量高，強度較低。以備戰馬拉松為例，跑手會在「一般準備期」漸漸增加訓練距離和時間。假設A是經驗跑手，B是全馬初哥，A視每月跑120公里是等閒，B里數尚淺，每月由60公里開始。如果A與B的教練要求學員每月跑到360公里才算完成「一般準備期」，A與B的周期長度就相差很多。

夏天未必要休季，但要調整訓練計劃。（區嘉俊提供）

完成強化整體能力的「準備期」，就踏入「專項凖備期」，訓練量減少和強度增加，而且會針對跑手強弱項調整。「比賽期」將狀態調較到最適合比賽，賽後到「過渡期」休養生息，迎接下一個高峰。以上種種，皆會再在往後的「M教室」詳述。

值得一提的是，跑手不應忽視培養專項心理特質。長跑講求耐性和毅力，與推鉛球和籃球運動員特質有異，涉足長跑，就可在「一般準備期」培養專項心理特質，避免有「要慢唔肯慢，要快快唔到」、「先聲奪人，後勁不繼」和「不能獨自練長課」等問題。

最後，體能和技術建立都圍繞訓練周期所需，「一般準備期」都是以「加強」為基調。下周的「M教室」就從體能角度切入，分享跑手應由哪種體能訓練入手，以及當中的衡量方法。

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