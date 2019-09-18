【01齊跑．每周送禮】一個人跑全家有獎　贏一套三隻智能手錶手環

「01齊跑」支持你「將汗水換成獎賞」，每星期都為大家準備禮物！只要你綁定手機，跑夠5K同步數據，填表答問題就有機會得獎。 來到第22回，「01齊跑」與Fitbit 合作，為01跑手準備了一套三隻的智能手錶及手環家庭套裝，鼓勵跑手全家一起跑。

本次虛擬跑活動已經開始，直至9月24日晚23：59為止。立即登入「01齊跑」的「每周挑戰」頁面，按「立即參與」後跑步5K，同步數據後填表答問題，就有機會得獎。

【重要提示】01齊跑只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「每周送禮」或其他虛擬跑挑戰。

Fitbit Versa Lite

Fitbit Inspire HR

Fitbit Ace 2

每周送禮今回送出Fitbit家庭套裝，一套三隻，包括 Versa Lite、Inspire HR及Ace 2，總值$3,094。三隻智能手錶及手環各有特色，Versa Lite 為智能手錶，可以安裝過百款應用程式；Inspire HR是輕便追蹤手環，與前者同樣可以24小時追蹤心率及睡眠情況；Ace 2專為6歲以上兒童而設，父母可以查看兒童運動量，鼓勵孩子恆常運動。以上三款手環，可供運動和日常追蹤，一家大小一起善用，鼓勵全家多做運動，促進家庭互動。

登入「每周送禮」挑戰頁，按「立即參與」，挑受挑戰。

踏入秋季，很多爸媽都會帶子女一起參加親子跑活動，要怎樣準備？跟小朋友一起練跑時又要注意什麼？即睇資深田徑教練建議的三個訓練階段：https://bit.ly/2AnzWaD

01齊跑在01app首頁設有捷徑，方便登入，你亦可以在下方「服務」頁進入。

立即登入「01齊跑」，尋找「每周送禮」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。你完成5K同步數據，填表回答「你會點開始同小朋友練跑？點解？」。齊跑團隊選出最有趣的答案，送出Fitbit套裝，名額5個。

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物兼贏日本馬名額 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

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