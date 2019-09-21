【01齊跑．Sandy】追到成績卻不開心　跑來得不償失

只用了14天，長跑Blogger Sandy便已輕鬆完成本月定下的「120KM MinPlay」里數，復元之路暢順。 數月來的傷患，一直阻礙了她的跑步訓練計劃，卻因為慢下來的步伐，令她重新體會到往日最初跑步時的快樂。 一次歷練，反而因禍得福。

上月尾，我邀請Sandy作為「9月MinPlay」的領跑手時，Sandy對此依然面有難色。一個平日每月動輒跑200公里的跑手，卻不敢一口答應為自己定下一個「最低里數」作目標，原因是她足踝傷勢一直未癒，走不出觸傷舊患的陰霾。每當Sandy跑多了距離，或者稍想提高跑速，傷處都感到刺痛。看着身邊跑友繼續維持日常的衝圈、長課，自己空有提升狀態以在來季突破自我的野心，雙腳卻「唔聽話」。最後，能夠應付日常慢跑，已是萬幸，Sandy心中當然不是味兒。於是她把最低里數定為120公里，可算非常保守。

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每天跑一點，跑着跑着便跑了150公里了。

凡事總有兩面，性格心急的Sandy今次終於屈服於傷患之下。不再跟自己的身體「鬥氣」，在維持狀態與養傷之間，決定在過去半月，維持每天慢跑數公里。被迫慢下來的節奏，反而換來更安靜的思考空間和心態。她說：「其實我上個月大多時間都用於治療，身體狀態亦不能支撐我跑太多，因為距離一增加就痛，過程絕不暢順。但當我每天跑幾公里，每次逐漸增加一點，逐漸適應回長跑節奏。過程中想通了一點，其實這種感覺，不就是自己最初跑步時的感覺嗎？每次增加一點點距離，到最近我終於再次連續跑到10公里，而腳腕不再刺痛，小小的成就感，已經很開心。我想很多人經常說的『毋忘初心』，就是這種感覺了。」

重新感受一次點滴進步的成功感，毋忘初心應該就是這種感覺。

傷患是不幸，但退一步看，有時步伐慢一點也不一定是壞事。隨着一個跑手累積跑齡，追求更快更遠的進步，十分正常。但要知道，由零開始的進步往往明顯，但要在極限中再次突破，難度卻以幾何級上升。壓力愈來愈大，有時候更會為自己的表現而失落，在所難免。有時壓力會令人失去跑下去的動力，這樣跑下去，可以持之以恆嗎？跑步真的只有跑得更快一途，才能彰顯當中的意義？

這段時間，Sandy反思到跑步與快樂之間的可能性。

「受傷雖然令我很難跑，卻令我更加珍惜，原來可以跑已經很幸福！就像上星期，我跟3名隊友參加了一個城市定向比賽，玩法是按照地圖區域內顯示的檢查站，自行規劃路線。2小時內走過最多的檢查站並完成不同難度的體能任務，奪得最多分數的隊伍為勝。我從未想像過，原來跑步都可以有這種可能性，沒有固定的比賽路線，路線是全由隊友共同衡量的策略，那個檢查站分數較高？趕得及去嗎？到了又難不難找到？等等問題，都依靠隊員們現場決定和解決。我本身卻連地圖都不懂使用，全靠隊友於路途上的照顧和包容才能完賽，當中的團隊精神，原來也是另一種由跑步帶來滿足感的方法。」Sandy說。

城市定向比賽，沒有固定的比賽路線，按能力和得分策略規劃路線。

全靠隊友於路途上的照顧和包容，我才能完賽，十分享受當中的團隊精神。

當然，Sandy學會了平常心地享受跑步，亦不代表她會從此安於「Fun Run」。近日除了慢跑，她也在朋友介紹之下參加了stick mobility的訓練，為康復後的身體狀態作準備。她說﹕「跑步受傷，很多時都因為肌肉不夠強、或者跑姿不夠好。跑姿不好，則很多時跟身體柔韌度、伸展幅度不足有關。我認為當初自己足踝受傷，很大程度上就是因為自己柔韌度不足所做成，因此我正在練習stick mobility的拉筋動作，令自己全身的伸展度更高，未來可以減少受傷機會。最近我亦開始感到有成效，有些最初很難做到的動作，現在都沒那麼辛苦了。」

近日參加了stick mobility訓練，改善身體柔韌度，迎接跑季。

受傷，令Sandy難以健步如飛。但能夠好好感悟當中歷練的過程，總不會一無所得。至少，現在的Sandy學會如何從壓力與快樂之間取得平衡。突破舊我的決心，卻從來未變。

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