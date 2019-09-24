【01測試．耳機合集】無線耳機各有優點　比輕便比穩定哪款最出色

8至9月份，01測試以「耳機」為主題測試了3款不同品牌耳機，它們都是「真」無線藍芽耳機。 這篇文章集結了整個系列，讀者可一文盡覽3篇文章，我們還會比拼出它們最佳之處。

測試1：Jaybird Vista

最出色特點：最防水、穩妥和切合跑手需要，防水級別達「IPX7」，下雨配帶都不用擔心。我長期帶它跑步。都沒有鬆脫，耳朵不覺疲倦。

簡介：Jaybird Vista，是品牌中最輕巧款式，可單邊獨立使用，功能包括快速充電（充5分鐘可播1小時）、防水認證達IPX7、可接聽電話和連續6小時播放，充電盒另可儲存10小時電量。首次配對Vista，不是用耳機與電話連接，而是用充電盒，充電盒中間有一粒綠色按鈕，按住它就能同步，第二次使用取出耳機就能連接。如用單邊耳機，取左或右邊皆可。關掉後重開，按動其中一邊耳機，該邊耳機就會啟動，可選擇單邊使用。關機除了放回充電盒，亦可閒置15分鐘，待它自動關掉電源。

耳機詳細介紹：拆解Jaybird Vista 三個按鈕用盡功能

測試2：PowerBeats Pro

最出色特點：PowerBeats Pro功能最全面，耳機可用按鈕或聲音操控、與手機連接最暢順，是iPhone的優良拍檔。

簡介：

PowerBeats Pro「神奇」之處有兩點，首先是摘下一邊耳機立即停播，戴回隨即續播。這有賴內側的感應器，令此功能準確度驚人，就像玩「紅綠燈、過馬路、要小心」，摘下來戴上去，反應準確無誤。它的播放時間長達9小時，放入充電盒內5分鐘能播的1.5小時，配上這功能電量更持久。

另一神奇功能是「Hey Siri」，可聲控以調校音量、停播和轉歌等，效果在下面的「試後感」分享。它採用掛耳式設計，機身固然硬，掛耳位置就硬中帶柔軟。左右兩邊的標誌，按一次「播放/暫停」或「接聽/掛電話」、連按2次播放下首歌曲，連按3次播放上首歌曲，耳機上方有按鈕調校音量。

耳機詳細介紹：攻陷果粉心 詳解獨特的PowerBeats Pro

測試3：SOUL ST-XX

最出色特點：最輕，重量輕得無與倫比，只有4克。耳機盒都輕便，想盡量減輕背包負擔的女跑手，尤其適用。

簡介：SOUL曾推出有助分析跑步數據的耳機RUN FREE PRO X，今次ST-XX有6種顏色，包括黃、白、紅、粉紅、藍和黑。耳機沒有任何按鈕，卻又能有控制器，只因它用光學感應，用手指在耳機前一掃，就能操控，包括接聽來電、播放和暫停音樂。最特別功能是切換功能模式，它有「環境音效模式」，開啟後聆聽音樂同時會聽到外界聲音，大幅提高在戶外跑步的安全。

ST-XX非常輕巧，只重4克，對耳朵的負荷很少。防水級別是IPX5，意思是防低壓水柱噴射保護，至少維持3分鐘。播放時間5小時，充電盒可充滿3次電量，合共是20小時。它的售價低於$600，並不昂貴。

耳機詳細介紹：六色任選的SOUL ST-XX 顏色表心跡

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