【跑手接龍二・98】3年跑手・香港跑手　一起突破界限

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「倔強跑手」蘇文浩留給「3年跑手」余顯華的話是：「好好整頓身體，重新出發，再給自己一個機會編寫屬於自己的夢」。

每項事情都有一個限期，如果要為當全職跑手設一個限期，我會說是3年。2016年，我是一名教學助理，發覺自己成績不比全職跑手差，決定一嘗全職跑手生活，3年為限，目標是突破自己和刷新香港紀錄。

我的成績在第2個賽季有顯著進步，3000米障礙賽更是我和兩棲跑手周漢聶之爭，並把其他香港跑手拋離。一場3000米障礙賽，我狀態良好和休息充足，就是這一場，我要拼了！當時香港紀錄是9分19秒，衝線一刻，計時器為我停頓，時間是9分鐘20秒與紀錄以1秒之差飲恨，無奈和不快，湧上心頭。

【跑手接龍二・93】兩棲跑手．高風險高回報 再選仍是邊讀邊跑

3000米障礙賽的標誌性位置。（受訪者提供）

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余顯華認為台灣的運動員培訓計劃較完善。（受訪者提供，Benson Lau攝）

那個賽季，我在3000米障礙賽、5000米和半馬拉松都與目標相近，訓練總算有成果，本該是失望，但不絕望。可惜，季尾受足底筋膜炎和其他傷患困擾，影響表現。最傷一次是睡醒下床，落地行了一步，花10分鐘才能走下一步，徬徨的我只好致電朋友求助。那段時間，試過求診和吃止痛藥，狀態都是浮浮沉沉，不能按計劃訓練，比賽時都會忽然乏力，內心充滿不安，擔心自己要提早退休。

2019年賽季就是3年計劃的最後一年，小休兩個月後的9月，我在運動場試腳，感覺不俗，可以重啟練習，心態卻與從前不同。

當你有目標，成績往往是差之分毫，距之千里。（受訪者提供，Rocky Lee攝）

3年計劃初期，我雄心壯志地往前衝，不想訓練間斷而影響成績，所以身體出現狀況，例如左右腳力不平衡、肌肉繃緊和有痛楚，我都是賽後才處理。現在回想就是太沉迷進步和著重成績，賽後先處理，可以做的事很少，明明是少改變就有大改善的事，變成不得不治療。

領跑，需要勇氣。（受訪者提供）

為什麼會這樣心雄呢？我想與姚潔貞有關。當土生土長的女跑手都跑到香港男跑手水平，我們還要不思進取嗎？加上類近的日本、台灣和中國成績都比我們好，氣候和基因都不是藉口，所以我們不能把目光停留在香港第一，而是放眼世界。視野改變跑法，比賽策略不局限於奪冠，旨在一起突破香港跑步水平。

到了今日，我不再執著個人成績，協助香港跑手提升水平是首要任務。以前有師兄弟協助，我先有良好表現。今年把理念推前一步，不單止是同門，香港跑手都會互相扶持，不介意擔任領跑員，一起突破界限。我曾與3000米障礙賽的紀錄刷新而過，今年周漢聶以9分15秒刷新紀錄，我都為他振奮，只因大家都是香港人。

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