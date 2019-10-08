【01測試・跑鞋】FuelCell Echo彈力強勁　急停會把你彈向上

完成耳機系列，這周開始回到跑鞋測試。 每周一篇，3周後就會比較這3款跑鞋，分析它們獨特之處。 New Balance FuelCell Echo採用FuelCell中底，這款中底是品牌中彈力最強勁的。

01測試

測試産品：New Balance FuelCell Echo

測試內容：數次路跑，包括衝刺跑

我們在公園練習衝刺跑。（New Balance提供）

簡介

早前測試過同系列的FuelCell Rebel，事隔2個月，品牌已推出新一款跑鞋FuelCell Echo。既是同系列，Echo中底一樣採用注入了氮氣的全掌式FuelCell，回彈力極強。前作FuelCell Rebel的大底抓地力很強，但在濕滑磚地上又會「跣腳」。這款FuelCell Echol的大底放棄了半透明的凸點橡膠，換成全掌都是波紋型的實色橡膠，與地面的磨擦力明顯增加，雨天就不會有「跣腳」問題。

遠看就能看到FuelCell Echo的配色很出色。（New Balance提供）

鞋面用針織構成並帶有刺繡圖案，有按需要在不同位置採用不一樣的編織方法，整體像一對厚襪。在鞋踭位置加了厚膠，增強穩定性。

試後感

我試過穿FuelCell Echo參加衝刺跑，由於衝刺的距離短，未到極速就要急急收腳。意外地，測試到它前掌都是彈力極強，強得急停時把我往上彈。FuelCell中底的力量回饋確是十分出色，穿它往前跑能足有節省體力之效。

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針織鞋面設計精巧，加上顏色配搭出色，所以FuelCell Echo跑步和日常穿著皆宜，最適合一鞋二用，先穿它上班，放工就去跑步。針織的包裹力不夠強，左右兩側穩定度不算高，穿它走在運動場衝彎道，扭傷機會較大。鞋踭位置有硬膠，確是提升了穩定性，鞋領較高和設計像襪筒，建議大家穿一對較長的襪，以防被鞋領擦傷腳跟。

除了這款黑色為主的顏色，另有一款是白色為主的。（New Balance提供）

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