【01齊跑．每月激賞】跑10K答問題　贏最新旗艦智能手機

《01齊跑》「每月激賞」來到10月，將會送出大受歡迎的最新旗艦智能手機（價值$8,599），尚未入手的你，機會來了！ 立即登入《01齊跑》，參與每月激賞，跑10K同步數據，獎品隨時屬於你。

本次虛擬跑活動由10月4日開始，直至10月31日23：59為止。立即點擊進入每月激賞挑戰頁！（*詳情請參閱活動條款及細則）

【重要提示】01齊跑只容許每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「每月激賞」虛擬跑挑戰。

10月激賞虛擬跑已經開始，按「立即參與」接受挑戰吧。

10月激賞將送出最新旗艦智能手機（價值$8,599）。今代手機配備三鏡頭拍攝系統，跑手們於路跑訓練期間，可隨時以全新超廣角相機拍下動人美景。另外，即使跑手們晚上訓練，夜間模式亦能發揮效用，自動將細節重現。

各位可登入「01齊跑」，尋找「每月激賞」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。只要於本月底之前跑完10K，並同步數據，完成後填表回答「你對手機有什麼要求及原因」，答案最有趣的參加者可以得獎。

10K對於一般跑手，一次過完成並非難事，若希望「慢慢儲」，每天跑2K，不用一星期也能完成。緊記練習前做好登記步驟。只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

按此下載《香港01》App登入01齊跑

打開01 app首面，即見齊跑捷徑。

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物兼贏日本馬名額 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

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