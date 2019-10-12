【Sub 2】傑祖基突破2小時大關　15940史上最快馬拉松

兩年之後，捲土重來，傑祖基（Eliud Kipchoge）終於寫下人類馬拉松歷史的重要里程，在Ineos 1:59 Challenge以1小時59分40秒完成42.195公里。 儘管成績不被國際田聯確認為世界紀錄，但本身已是世績保持者的他，用行動證明人類沒有極限，稱為現役「宇宙最強」跑手，絕不為過。

「我跑，我要證明世上沒有極限，人類沒有極限。」傑祖基賽前說。

傑祖基愈跑愈有，戰至最後200米，甚至與群眾互動，最終跑出1小時59分40秒，達成Sub 2大業。（路透社）

傑祖基（Eliud Kipchoge）於INEOS 1:59 Challenge達成Sub2夢想，興奮慶祝（按圖放大）：

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奧地利首都維也納的Pratar Park今天人頭湧湧，甚至有肯尼亞「鄉里」帶同國旗到場打氣，大家都希望見證傑祖基改寫人類歷史。大約9.6公里一圈的公園裏，傑祖基在領跑員協助下跑4.4圈。他的團隊共有41名領跑員，領跑員每圈輪換兩次，確保整個團隊時刻有足夠體力，協助傑祖基跟隨前方會照出鐳射光指示的領航車跑；有別於一般比賽的水站，傑祖基今次以單車作為「補給車」，工作人員每5公里會提供飲料及能量啫喱。

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傑祖基在領跑員及會照出鐳射光的領航車帶領下，挑戰42.195公里。（路透社）

維也納今天氣溫攝氏9度，濕度為90%。傑祖基於當地時間8時15分起跑，經過59分21秒，他順利完成頭21公里，比賽前預定的步速11秒，當時預計他將以1小時59分48秒完成全程。此時現場下起毛毛細雨，為其Sub 2大計增添變數，但傑祖基與他的團隊風雨不改，以賽前部署保持均速，鬥到最後，傑祖基從領跑團隊中突圍，最後200米更不斷與熱烈歡呼的群眾互動，最終以1小時59分40秒跑畢42.195公里，完成Sub 2的人類壯舉，賽後他絲毫未見倦意，足證狀態大勇。但由於這個計劃並非國際田聯認可賽事，而且全程有領跑員帶領，故「15940」的戰績不被確認為正式世界紀錄。

2017年，傑祖基曾於意大利蒙扎賽車場挑戰當時由Nike贊助的Breaking 2計劃，最終跑出2小時00分25秒，與Sub 2大業僅26秒之距。