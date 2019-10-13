【Sub 2】傑祖基的15本筆記　淡如烏伽藜　剛強如鋼鐵

早上5時50分，肯尼亞西部的卡普塔加特（Kaptagat）。 天還沒亮，傑祖基與他的團隊，已在塵土飛揚的紅泥路上高速奔馳。 訓練過後，他必定翻開筆記簿，詳盡記錄訓練細節和感受。15年來，一共15本筆記簿，除了記載人類馬拉松從Sub 3到Sub 2的進化史，更是一個憑冠軍獎金成為富翁跑手、卻依然在訓練營親手洗衫、摘菜、剪草、洗廁所的故事。

海拔達到2400米的卡普塔加特，是肯尼亞最著名的長跑訓練營地。傑祖基每周六天駐紮於此，妻子和三個小孩則居於20多公里外的Eldorat，但傑祖基寧願住在設施簡陋的營地，也不回家。「離開孩子永遠是困難的事，他們總想見到爸爸。但我依然記得從前在訓練營受到其他跑手鼓勵，我現在也要用行動告訴年輕跑手，大家應該住在一起，互勉互勵。」

延伸閱讀：

【Sub 2．戰果】傑祖基突破2小時大關 15940史上最快馬拉松

傑祖基承認，離開三名子女去訓練，是最難受的事。（Eluid Kipchoge facebook）

喜愛睡前閱讀 寫低喜愛的字句

訓練營的生活不難想像。早上5點起床，吃過早餐，大伙兒開始訓練。訓練內容因應計劃而定，但每在樹林裏的紅泥路上跑完一課，大家都滿身泥塵返回營地。梳洗過後，傑祖基第一時間檢查自己的值日工作，有時是收割晚餐用的蔬菜，有時是清理花園雜草，有時是洗廁所。他的第二課訓練下午4時開始，此前他必會做好值日雜務，清洗好訓練裝備。完成一日訓練，大家會吃晚餐，在星空下玩遊戲放鬆，晚上9時前必定就寢。傑祖基喜歡睡前閱讀，Stephen Covey的《The 7 Habits of Highly Effective People》是其最愛的讀本，當他讀到喜歡的字句，就會記在筆記簿上，「寫下，才會記得」。

延伸閱讀：

【Sub 2．知識】Sub 2是什麼概念 17秒跑100米X422次

在Kaptagat訓練營，傑祖基每天5時50分開始練跑，在泥路上奔馳。（Eluid Kipchoge facebook）

Kaptagat訓練營生活點滴，按圖放大：

+ 4 + 3 + 2

父親早逝 母親任教師養育子女

他之所以跑步，因為16歲時認識了同村最德高望重的人物——1992巴塞隆拿奧運男子3000米障礙賽銀牌得主彼德桑治（Patrick Sang），傑祖基甚至主動要求桑治給他訓練計劃，但直至他在一個區內比賽贏得冠軍，桑治才知道小子的名字。桑治曾在訪問中憶述：「有個年輕人問我要訓練計劃，我每兩星期就給他一個月的計劃，後來才知他的名字，噢，他的媽媽就是我的幼稚園老師呢！」

傑祖基在四兄弟姊妹中排行最小，爸爸在他還沒印象的時候就過逝，媽媽靠教師工作養活一家人。一如其他非洲跑手，傑祖基小時候就每天跑幾公里上學，而且家境貧窮，要托住幾加侖的牛奶到另一個鎮擺賣維生；也一如其他非洲跑手，馬拉松成為傑祖基脫貧的方法，豐厚的馬拉松冠軍獎金和贊助，令他成為國內富翁跑手。傑祖基坦言：「沒有桑治，我的人生全不一樣。」

延伸閱讀：

【Sub 2．圖輯】認識159以外的傑祖基 從5000米到全馬的冠軍見證

傑祖基完成Sub 2壯舉，第一時間與妻子慶祝。（路透社）

1:59 Challenge盛況，按圖放大

+ 6 + 5 + 4

如果桑治是傑祖基的人生轉捩點，2003年世錦賽就是他的人生突破。當時才18歲的他，於男子5000米一舉擊敗摩洛名將艾古魯治（Hicham El Guerrouj）及埃塞俄比亞的比基尼，成為世界冠軍，此後更於2004及08奧運摘下5000米銅牌與銀牌。看似一帆風順的運動生涯，到了2012年卻步入低谷，在奧運選拔賽男子5000米只跑第7，正式與倫敦說再見；但此時他又迎來第二個突破，就是決心從田徑場轉戰馬拉松，不知不覺埋下成功的種子。2013年漢堡馬拉松是其42195的處子戰，以2小時05分30秒完成；幾個月後的柏林馬拉松，他只輸給當屆改寫了世績的傑普生（Wilson Kipsang），以2小時04分05秒獲得亞軍。此後，他在馬拉松賽道上便未逢敵手，至今十戰十勝，包括2016里約奧運；來到2019年更改未寫人類歷史，在INEOS 1:59 Challenge中達成Sub 2大業，以1小時59分40秒跑畢42.195公里，成為史上首個無須2小時就跑完馬拉松的人。

延伸閱讀：

【Sub 2】傑祖基四個月備戰改寫馬拉松歷史 以佳績勉勵國民

傑祖基曾經訪港，姚潔貞喜獲高手簽名。（Eluid Kipchoge facebook）

「最重要的是不是雙腿，是你的心」

但傑祖基從沒因此一朝得志，也不願意過奢華生活，只管繼續在訓練營與其他跑手一起「苦行」，即使餐單上只得烏伽藜（Ugali，由玉米製成，口感像蘿蔔糕，沒有味道，是肯尼亞人主食）、雜豆、麵包和「肯式奶茶」，依然吃得津津有味。每天生活就是「起床—訓練—恢復—午餐—做家務—訓練—晚餐—放鬆—睡覺」，千篇一律，卻甘之如飴。此前說過，傑祖基習慣閱讀時把深刻的字句記下，他訓練後同樣「簿不離手」，每天記錄訓練的細節和感受，巨細無遺，筆記簿每年寫一本，至今已儲存15本「秘笈」。他的經理人Valentijn Trouw說過：「當他要跑馬拉松，賽前一定看看自己的筆記簿，提醒自己過去4個月做了什麼，他就會信心滿滿，向大家展現訓練成果。」15本筆記簿裏，記的是訓練內容，更是自律、嚴謹、細緻、熱誠，文字背後都是充滿溫度的故事。「長跑路上，最重要的是不是雙腿，是你的心、你的意志。」傑祖基的成績，世人複製不來，但他的態度，卻值得我們學習。