【馬拉松Sub 2】傑祖基或變長跑界米高佐敦　贊助費只及保特一成

人類的極限是什麼？ 成功在兩小時內完成馬拉松距離（Sub 2）的肯尼亞跑手傑祖基（Eliud Kipchoge），終於打破這個被公認為無法逾越的界限，證明人類潛能無限。 他的創舉，勢必為近年愈來愈受歡迎的馬拉松運動，增添一股動力，改寫短跑與長跑運動之間的「貧富懸殊」。

男子100米短跑賽事，10秒之內完成，簡單、節奏快，所有層面觀眾也看得懂。也因此，百米飛人一直是夏季奧運會上最受歡迎項目，100米決賽當晚門票價格一定是奧運會中最高，無論價錢如何高昂，依然一早售罄。

相反，距離最長的馬拉松賽事，動輒兩個多小時，現場觀戰還好，一般家庭觀眾很少會有耐性看足全程。

也許因為這個緣故，短跑選手永遠是大型運動會焦點所在，贊助商聞風而至，令短跑選手商業價值水漲船高，收入遠勝中長距離跑手。

傑祖基以1小時59分40秒完成馬拉松距離，打破人類兩小時內完成全馬的「極限」。（視覺中國）

傑祖基在最衝線前還能跟支持者互動，表現輕鬆。（視覺中國）

自從國際田聯2010年推出鑽石聯賽（Diamond League），參賽跑手獎金確已大為提高，2019年分站冠軍可得1萬美元、總決賽冠軍可得5萬美元，大大改善一眾跑手收入。

可是若以2017年退役的牙買加「飛人」保特（Usain Bolt）為例，獎金只佔他年收入的1.24%。保特的身家接近5千萬英鎊，2009年柏林舉行的世錦賽保特以9.58秒打破100米世界紀錄，他的贊助商Puma時任行政總裁Jochen Zeitz當時估計，他的市場價值接近2.8億英鎊。

他每年近800萬英鎊的代言人費用，較不少家傳戶曉運動明星更高，即使已退役，合約到2025年才屆滿，他依然繼續享有豐厚收入。保特是晉身福布斯百大運動員富豪榜內，唯一一個田徑選手。可想而知，相對美式足球、NBA、足球、拳擊和賽車等最高收入運動員，田徑選手有一大段差距。

已退役兩年的牙買加百米飛人保特，是史上收入最高的田徑選手。（Getty Images）

再看看傑祖基的收入：去年柏林馬拉松冠軍獎金4萬歐元，在賽事中創出新世界紀錄估計另加50萬歐元，2018、2019倫敦馬拉松冠軍獎金分別為3.9萬及4.25萬英鎊。

按他轉攻全馬後，每年只參加兩次馬拉松比賽來看，相信跟保特一樣，贊助商收入才是傑祖基主要收入來源，難以得知Nike給他的代言費用多寡，以美國為基地的非洲資訊網站African Warrior Magazine曾報道，有關費用為每年一億肯尼亞先令，換算後約為76萬英鎊，即不及保特的十分一。

傑祖基在Nike操作下，能成為長跑界米高佐敦嗎？（Getty Images）

以史上收入最高田徑運動員保特來作比較，不是瘋掉了，而是想看清楚：人類史上最成功短跑與長跑運動員之間的收入差距。這個差距此刻看似巨大，但由傑祖基和他的贊助商Nike所帶動的馬拉松裝備熱潮，效應正在以幾何級數在全球醞釀。最明顯的例子，就是連對本國品牌極為忠誠的日本選手以至平民跑手，也在今年的東京馬拉松也紛紛改穿這個美國品牌的Vaporfly 4%跑鞋，香港本地賽事更加不用說了。

傑祖基的Sub 2創舉，只會令馬拉松熱潮攀上歷史高峰。有一個所謂非洲爆料網站曾估計，他的資產約為229萬英鎊。不知有關網站如何得知來源或計算方式，可以肯定的是，經過Sub 2一役，這位34歲馬拉松王者無論收入與商業價值肯定要重新計算，恰好也是在Nike手上，說不定會成為長跑版本的「米高佐敦」，也可以逐步拉近與短跑選手的收入差距。