【01測試・跑鞋】雲上起動　中底與別不同的On

今篇測試對象不是最大型的運動品牌，而是成立不足10年，已在市面佔一席位的On。 On的中底別具一格，中底是中空和分成多格的，可說是品牌標記。 這次測試包括了一場5公里賽，所以速度測試都很足夠。

01測試

測試産品：On Cloudswift

測試內容：數次路跑，包括5公里路跑比賽

簡介

2010年成立的瑞士品牌On，未滿10年已進軍超過50個國家。

「Running on clouds（跑在雲上）」是品牌理念，所以中底與一般跑鞋非常不同，採用的技術名為CloudTec，重視把緩震和推送的力量融合，著地的重量會把中空位置略為壓扁，務求腳掌有「軟着陸」的感覺，中空位置會迅速回復原狀，並把力量傳為回彈力，達到不中斷步伐地推送向前，這就是品牌形容的「Running on clouds」。

Cloudswift的中底物料名為Helion，它把一種硬和一種軟的物料融合而成，務求做到輕盈效果，而且能量回饋大。物料有針對不同溫度研發，以抵抗不同溫度的路賽，並增加耐用度。網布鞋面夠厚，中掌兩側加了硬膠，鞋孔亦要穿過它，所以支撐很充足。

按圖查看On Cloudswift細節：

試後感

上一次穿On的跑鞋已是3年前，近3年我穿過不同品牌的跑鞋，再次穿上On，仍然覺得它很優秀。它的中底不單是空心，還分成「一格格」，由鞋頭到鞋踭分成9格，中間再有一條坑，所以跑步時會感覺到它隨腳掌屈曲，與腳步的融合度很高。中底硬度和厚度適中，尤其中掌位置的支撐充足，中掌不易下榻。

在容易磨損的位置，加了一層硬膠，增強耐用度。（區嘉俊攝）

一如以往，On的跑鞋是不用「開鞋」的，我穿了Cloudswift三次就用它參加5公里路賽，全程盡力跑都很舒暢，毫不阻礙提速，緩震亦充足，不單做到緩震和回彈力的平衡，還能與步伐充分融合。中底設計形成很多深和闊的坑，石頭等小物容易涉入，所以沒有雜石的平坦路況最有利它發揮。

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