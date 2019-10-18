【馬拉松】NEXT%跑鞋爭議解構　科技結晶被指違規　國際田聯受理

肯尼亞跑手傑祖基（Eliud Kipchoge）突破2小時大關，歌絲姬（Brigid Kosgei）打破封塵16年女子馬拉松世界紀錄，長跑界在經歷光輝周末後，響起爭議之聲。 二人穿上同一廠商的尖端跑鞋，鞋底設計令跑手著地後，得到更多的力量回饋（energy return），推動向前。不過，有選手向國際田徑聯會（IAAF）投訴跑鞋令少數選手得到優勢，帶來不公；IAAF已成立小組調查。 愈跑愈快，為何被指違例過界？

傑祖基於上周六（12日），在特定賽道與隊形等因素下，以1小時59分40秒完成馬拉松，腳下穿着的是NIKE ZoomX Vaporfly Next%（下稱Next%）的改良版本（有外國網站指鞋款暫名alphaFLY）。歌絲姬翌日在芝加哥馬拉松穿着的Next%亦屬度身訂做，結果以2小時14分04秒掄元，較舊世績快逾1分鐘。外國網站解構尚未發售的「alphaFLY」，中前掌用上四塊緩衝墊，及三塊碳纖聚合物料等。

When Nike finally releases the alphaFLY prototype shoes Kipchoge ran the 1:59:40 in they are going to sell a ton. Springs in the forefoot.



Also, whatever happened to barefoot running?! These are practically heels they are so thick. https://t.co/hxYuLtKsQ7 pic.twitter.com/5hBWW4FPjl — Eugene Wei (@eugenewei) October 13, 2019

傑祖基拿着經過改良的NEXT%跑鞋，突破全馬Sub2大關。（網上圖片）

跑鞋千錘百鍊，務求讓跑手每一步多賺毫釐，最終在分秒之間決勝。英國曼徹斯特都會大學體育工程學高級講師阿倫（Dr Thomas Allen）解釋，廠商研發及改良跑鞋，科技大同小異，如減輕鞋重、中底增加緩震物料，以及中底加入碳纖板，以上技術其實並非新鮮，惟NIKE行前一步。阿倫說：「近來申請的專利顯示把中底的前掌部分加入3塊硬碳纖板，這技術增加跑步效率。」根據英國《泰晤士報》，業界人士指NIKE的設計專利相當細緻，如包括藏於中底碳纖板的角度，這些細微處足以形成彈簧般的效用，推動向前。

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最新款的Vaporfly NEXT%，成為精英跑擁戴的戰鞋。（NIKE）

南非體育科技研究專家德加（Ross Tucker）分析箇中效益：「你用相當的能量達到某個速度，現在可以用少一點的能量就可以達到那個速度，變相可以繼續用力加快，直至能量的極限。」他認為NIKE率先研發出用於鞋底的新泡棉物料，加上新技術，讓跑手突破界限，「其實，各廠商多年來都在追求和研發」。跑手冀推前成績多一秒，實績支持的跑鞋自然受人追捧。上周末芝加哥馬拉松男子組首10名選手，全部穿着NIKE ZoomX Vaporfly系列的跑鞋，第9名的國跑手雷利（Jacob Riley）形容穿上該系列跑鞋「如在彈牀上跑」。

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歌絲姬穿起NEXT%，刷新女子馬拉松世界紀錄。（路透社）

早在破紀錄周末之前，已有反對聲音質疑該些跑鞋。多名長跑好手的經理人迪馬杜納（Gianni Demadonna）證實旗下大約20名跑手，數月前去信IAAF及田徑誠信組織（Athletics Integrity Unit）要求徹查跑鞋是否符合條例，指該些跑鞋毀掉長跑運動，又稱「不欲與不公平的選手繼續作賽」。迪馬杜納稱，這些選手大多來自埃塞俄比亞，或穿著另一廠商Adidas跑鞋，憂慮現行規例不夠嚴謹，「他們認為這些跑鞋讓精英選手跑快兩分鐘，時間實在太快，使他們感到困擾。就算年長的跑手，也有大幅進步」。

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為傑祖基破風及推動的跑手隊，大多都穿上同一廠商的跑鞋。（路透社）

根據IAAF有關跑鞋的規例，訂明比賽用跑鞋目的：

讓雙足得到保護和穩定，並可以咬地。不可構造跑鞋，令選手得到不公平的額外協助或優勢。在任何選手皆可採用的精神下，跑鞋必須在合理情况下供任何選手選用。

惟上述條例在2018年6月修訂前，條文為「不可構造跑鞋，包括應用任何科技，令選手得到不公平的額外協助或優勢。」

至於現時限制跑鞋嵌入及加裝配件的規例如下：

運動員不可在鞋內或外加入配件，令鞋底厚度超出限制，或令使用者得到優勢。而該些優勢在跑者穿著前述符合規例跑鞋時，並不會得到。

同一廠商的跑鞋屢創紀錄，令外界爭議是否重現類似鯊魚泳衣的「科技禁藥」問題。（路透社）

IAAF回應已經受理投訴，成立專責小組審視NIKE的跑鞋，聲明指「近來的科技進步，令到規例中『對運動員協助』的概念，在田徑世界引起廣泛討論」。