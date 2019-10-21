【01齊跑 x 毛孩子】分享「主子」運動方法　贏智能除臭貓砂盤

各位有養貓的01跑手，記得留意一連三擊的「01齊跑 x 毛孩子」送禮！繼上回送出智能狗骨頭，來到第二擊將送出「智能除臭貓砂盤」。只要跑夠3公里以及填妥表格，即有機會贏得獎品。

本次虛擬跑活動已經開始，直至11月3日晚23：59為止。立即登入「01齊跑」的「挑戰」頁面，按「立即參與」後跑步3K，同步數據後填表答問題，並於表格上載一張貓貓做運動的照片，就有機會得獎。

【重要提示】01齊跑只容每次參加一項虛擬跑挑戰，用戶須暫停參與原先挑戰，方可參與今回「01齊跑 x 毛孩子」送禮 或其他虛擬跑挑戰。

登入「01齊跑X毛孩子 送禮」挑戰頁，按「立即參與」，挑受挑戰。

不論寵物或主人，為自己的健康著想，都需要多做運動。我們特別舉辦「毛孩子10萬粉絲 x 01齊跑送大禮」活動，只要參加限時活動，就有機會獲得人氣寵物用智能產品，鼓勵大家「汗水換獎賞」。

立即登入「01齊跑」，尋找「01齊跑 x 毛孩子」虛擬跑挑戰頁，按「立即參與」接受挑戰。你完成3K同步數據，填表回答「你會帶貓貓做什麼運動？」。齊跑團隊選出最有趣的答案，送出智能除臭貓砂盤。

只需幾個按鈕，即可成為01跑手。立即按此或者點擊下圖，跟着步驟登入及綁定手機，成為「01跑手」。

智能貓砂盤能感應貓貓使用，自動除臭，保持室內空氣清新。（網上圖片）

「智能除臭貓砂盤」設有智能淨味器，以紅外線感應貓貓進出砂盤，令淨味工作保持時刻運作。貓貓如廁時清新舒暢，輕鬆瓦解臭味，在屋內提供一個更潔淨的空間供貓貓生活及做運動。

01齊跑在01app首頁設有捷徑，方便登入，你亦可以在下方「服務」頁進入。

尚未加入？快按圖照做，成為01跑手（點圖放大）：

關於01齊跑玩法

汗水變獎賞，綁定跑步裝置，每次練跑後Sync數據，即可用跑步里數換獎品、做善事、甚至贏取海外馬拉松名額！

用里數換運動潮物及豐富禮物 按此了解01齊跑玩法

關於綁device

特別提醒iPhone用戶，Apple Health本身不能錄取跑步數據，大家必須使用其他跑步App，將之連結至Apple Health，再把Apple Health綁定到01齊跑。關於綁Device問題，可按以下連結：

若你是iPhone用戶，除了Garmin手錶，亦可透過AppleHealth連結其他跑步App，Sync數據到01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用iPhone，又用Nike Run Club，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Runkeeper，請按此了解玩法

我用iPhone，又用Strava，請按此了解玩法

若你是Android手機用戶，不論有沒有Garmin手錶，都可以使用01齊跑。請點擊下列連結，了解更多：

我用Android，又用Garmin手錶

我用Android，沒有Garmin手錶

關於其他疑問

若大家對「01齊跑」仍有疑問，可再按以下文章：

為何綁定Apple Health都未能Sync數據？按此了解Apple Health玩法

為何我在01齊跑改不了個人資料？按此了解如何更新個人檔案

我的運動裝置能綁定到01齊跑嗎？按此了解我們兼容的裝置

01齊跑有什麼活動？按此了解齊跑的「目標」和「挑戰」

我的里數可以換取什麼禮物？按此了解我們的禮物

我對01齊跑尚有大大小小疑問！按此了解我們更多