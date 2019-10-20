【跑手接龍・100】百期回顧・超過100名跑手組成的百人跑道

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 第100篇，沒有新的接龍跑手，來一篇回顧，分享「跑手接龍」的誕生和歷程。

3年前，我們抱着每一名跑手都是獨特的理念，決定用接龍方式採訪跑手，撰文時，上司說「不如用第一身角度寫」，一寫就寫了100期。一份工做滿3年不算易，一個系列寫到100期更困難，不肯定有沒有200期，藉此機會回顧一下，分享點滴。

「跑手接龍」一大特色是用「第一身角度」撰寫，所以我會留意受訪者的語調和性格，角性扮演地撰寫文章，盡量演繹受訪者特質，間中會覺得自己在扮女人，性格最鮮明是愛夫心切的背後跑手Angel和幽默樂觀的鯊魚跑手陳振暉。大家都很熟悉鷹鷹，原來他背後的女人Angel與他的互動十分有趣，單獨訪問鷹鷹絕不會發現他的另一面。

Angel（右）是鷹鷹（左）的太太。（受訪者提供）

有讀者和同事以為「跑手接龍」是受訪者撰文，我負責修改，聽到後我會高興，皆因「第一身角度」的刀磨得不俗，但太習慣用這角度撰文，使我有個怪問題，就是回到一般人訪時表現較差。文無第一，武無第二，但總要有高手給予評價才能進步，上司就擔當這個角色，要達到她的及格線並不容易。

歷時3年，有2名「接龍跑手」的轉變是始料不及的，分別是胖子跑手謝俊賢和體操跑手屈旨盈。中一的謝俊賢還是一名胖子，現在竟刷新了1500米和5000米U18香港紀錄、以及1萬米青年紀錄。屈旨盈就在東京馬拉松一鳴驚人，往後成為傳媒寵兒，為人師表的她性格認真，處事井井有條，熟絡後卻發現她有孩子氣和純真一面，性格討好。除了他們，很多接龍跑手都使我印象深刻，不能逐一撰寫，我就用下圖的圖字描述。

+ 8 + 7 + 6

屈旨盈由教師轉為全職運動員。（盧翊銘攝）

以前，新認識的跑友會說「你係Weak Ends Here的Maverick」，現在多了一些形容，例如「跑手接龍的Maverick」。招呼過後，我會想他是在跑手接龍的文章，還是群組認識我，不要緊，反正跑手接龍群組都因文章而生。

「跑手接龍」是我們的招牌，又代表跑手與跑手之間的互動，所以群組都用此命名，由數百人發展到現在7000多人。以前我們在群組發放訊息為主，現在就百花齊放，我覺得有好有壞，特色少了，網上互動多了，看到情況改變，我也會思索自己的角色和該分享什麼訊息。

不單是受訪者，群組的跑友都是跑手接龍的一份子。（區嘉俊提供）

互動是「跑手接龍」特點，不止停留在網上交流，所以接龍跑手會組隊參賽又會成為朋友，試過家人入院要做手術，我都是致電接龍跑手詢問意見。群組內的跑友都是一樣，跑友們多次出席活動和一起跑，大家該有默契帶頭有我，守後有Ken吧。

最後，難得寫到100期怎能隨便溜過？因此我們決定在10月27日（星期日）舉辦一場內部賽，慶祝之餘，借機聚聚。比賽有接力元素外，還有一個環節是問關於接龍跑手的問題，大部分答案都會在這篇文章找到，尤其是在上圖的圖字，有興趣的接龍跑友們，報名連結在此：https://form.jotform.me/92832370187461

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

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