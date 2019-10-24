【跑步・01跑記】走出國際的田徑教練牌照 　極耗時間和精力

「不要小看自己，因為人有無限的可能。」學生讀書不一定及格，售貨員推銷不一定成功，但沒有嘗試不知道結果，這次進修都一樣，過程中我們就跟自己說「努力 奮鬥 加油」，發揮潛能，是否成功則是後話。

終於可以寫這篇跑記！事緣我在7月走到香港體育學院當了2周全職學生，每天朝9晚5修讀國際田聯一級教練班。修畢，我已想撰寫跑記，但成績尚未公報，所以遲遲未動筆，皆因及格與否有不同撰文方法。

2018年，我在「01跑記」撰寫了3篇關於教練牌照的文章，其後取得AASFP頒發長跑教練證書，並指導過隊友和自閉症小孩。至於香港業餘田徑總會（HKAAA）舉辦的國際田聯一級教練班，門檻太高，每年只辦兩班，我一直望門興嘆，估不到母校田徑會推薦我，使我有機會修讀。機會難逢，當然要為讀者揭開田聯一級教練班的神秘面紗。

不是同學是港隊成員，分解動作優美得我目定口呆。（區嘉俊提供）

相關文章：

【01跑記】教跑步唔止要識跑步 考取教練牌全攻略

【01跑記】由跑者演變成教練 何處修讀長跑教練課程？

【01跑記】當越野跑教練要考牌嗎？ 原來有高手開班授徒

教練班要讀什麼

教練班有什麼讀？我會說什麼都沒有得讀，又什麼都有得讀，皆因我們是來考教練牌照，不是來學某種運動，走進課室該已熟悉田項和徑項。它又什麼都有讀，早上在課室上理論課，下午定必走到運動場，一起練習推鉛球、擲鐵餅、跨欄、跳高和跑步等。除了運動，我們還要學習教學技巧，例如如何示範、講解和糾正錯誤等。

同學嘗試撑竿跳。（區嘉俊提供）

平庸的我只懂跑步，還要學藝未精，確是讓同學找出來做錯誤示範的優秀人選。不過，同學都各有擅長項目，例如單車兼長跑好手洪松蔭都不精通田項運動。我就安慰自己，香港有幾多人十項全能？可以為同學服務是我的榮幸。

國際認可 世界通行

上班族最鍾意一定是不用上班，所以犧牲假期，再朝9晚5地上學需要很大決心，而我的原動力就是國際認可的教練牌照。我們有很多途徑獲取知識，但拿到世界通行的認證很困難，尤其它與我的工作相關，在公在私，都值得一讀。

不要相信很容易就考到，如果又唔練習，又唔讀書，一定不及格。（區嘉俊提供）

如果要獲取教練資格，筆試和實習試皆要及格，筆試內容是讀兩本黃頁電話簿厚的書，涉及教學方法、身體結構、訓練計劃、心理元素和各項田徑細則等。實習試分成課堂和考試分數，學生要嘗試小組和單人授課，田和徑項都要教，選擇權不在自己手上。如果你問我及格是否困難，我會說勝者總是談笑風生，一定會答容易，誰也能及格。實情是，那兩周我廢寢忘餐、身心俱疲、精神恍惚，等待結果時非常擔心不及格。

兩本書都很厚。（區嘉俊提供）

一班同學，上課後膚色都深色了。（區嘉俊提供）

最後，兩名老師悉心教導之餘，隨便一名都是身懷利刃的同學，例如撑竿跳、三項鐵人和短跑前香港代表，還有在香港體育學院擔任運動員的體能教練，實在是卧虎藏龍。高手眾多，但誰都不敵烈陽和和日復一日的體能消耗，每逢下午在運動場上體育課，我們喝完一支又一支水，疲倦不堪仍要集中精神上課和實習，倦得步伐不穩。我感受最深刻是不同運動對身體有不同的扭動要求，連日學習多種運動，筋腱和肌肉都不能適應，尤其是腹部經常抽搐。幸好，辛苦有回報，現在我已是國際田聯一級教練。

秉承「接龍」概念，跑手接龍將集合各路跑步手，並會定期舉行跑步活動，將來自五湖四海的朋友連結起來！如果你也熱愛跑步，歡迎一齊來跑出生活平衡點！即加入跑手接龍Facebook群組。

01跑手Maverick Facebook專頁 : 賣文說跑