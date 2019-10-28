【跑出自己】分享賽道上的成功感　ASICS啟動配速員訓練企画

你為了什麼而跑？ 無論答案是為健康、挑戰還是成就感等等，驅使每個跑手希望跑得更快、更遠的原因，很多時都是基於「自己」為出發點； 然而在周而復始的跑步生活中，很多時都會從中建立出各個跑步社群。證明了，跑步根本未必是純粹個人的運動； 《ASICS跑出自己訓練企画—ASICS Pacer》的20名成員，正正希望透過當前的配速員的訓練，發掘「跑出自己」的另一種追求。

每個跑手幾乎都會在跑季之初為自己訂立一個季度目標，當中絕大多數，皆離不開更快、更遠等追求；以有涯隨無涯地挑戰自己，以追尋個人極限的態度看待長跑運動，固然值得欣賞，但這真的是長跑運動的真義與唯一嗎？

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跑步是個人的活動？團體精神，也可以是跑步的一個快樂原因。（高仲明攝）

今個跑季，ASICS邀請了前港隊代表徐弘泰（Winter）任教的《ASICS跑出自己訓練企画》，卻不是一般跑班般純粹追求個人成績的跑手，而是每場大賽都會出現，卻總是在一眾跑手衝線後，很容易就被遺忘的配速員（Pacer）。有人或許認為，Pacer在一場比賽中的角色大概跟「義工」相差不遠：「缺少他們，也許比賽安排會略有阻礙，但最少我還可以跑嘛。」但其實，在教練Winter眼中，Pacer對於大眾跑手來說實在重要非常，他說：「如果我很確認前面的人可以跑到某一時間，我就可以放心在後面跟着跑，不需要顧自己的速度，眼睛保持望向前面，做好自己的呼吸、放鬆好身體，對一場比賽的發揮有很大幫助。」

是次《ASICS跑出自己訓練企画—ASICS Pacer》由徐弘泰擔任教練，訓練20名Pacer。（高仲明攝）

20位Pacer，各有不同的故事；有人因為受傷而嘗試在比賽中換個角色、有人覺得幫助朋友一起「做成績」比自己領獎更有意義、亦有人覺得鬥穩定也是一種挑戰等等，都在證明跑步的追求，並非只得一種目的。事實上，一個稱職的Pacer，為了跟同場跑手一起在預計時間中衝線，首先不但要有穩定的速度，重視團隊精神、具責任感、熟悉賽道、懂得鼓勵同路人等等，都是十分重要的條件，為了幫自己與同行跑手跑好每一場比賽，每星期一課長跑能力訓練，加一課專注領跑的衡速訓練，當中付出的汗水與心血，絕不下於任何長跑訓練。

大多數訓練計劃都是追求個人成績上的突破，ASICS Pacer卻講求團隊互助完成目標的精神。（高仲明攝）

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未來這支Pacer團隊將會出現於不同賽事當中，以不同的配速為來自五湖四海的跑手領跑，跟一班目標一致的「同路人」分享共同衝線時的喜悅與成功感。我們亦將會繼續追蹤一眾Pacer和教練在賽道上的故事與感悟，紀錄每一段能夠「跑出自己」的經歷。