【跑手接龍二・101】飛龍跑手・跑步和沖咖啡　人生堅持最久的事

「跑手接龍」用接龍方式連結跑手，先是連結受訪者，繼而組隊參賽、成立跑步群組，再辦跑步活動。 每名「跑手接龍」受訪者，都要推介一名跑友作為下一篇文章的主角。記者整理訪問資料後，以受訪者第一身的角度撰文。 上期「生活跑手」溫耀昌留給「飛龍跑手」陳飛龍的話是：「跑步同飲咖啡一樣，再苦也會令人著迷。」

人生有兩項事情堅持得很久，一是跑步，二是咖啡。跑步，我跑了16年，咖啡，我沖了10年，兩者缺一，我還是我嗎？

初中開始跑步，中四已在「美津濃香港半馬拉松錦標賽」奪獎，成績不俗。一年後，我突然棄下跑步，理由很現實，就是看不到前景。我真的想過教跑為生，但旁人說「跑步可以搵食嗎」？一盤又一盤冷水，潑到自己都心淡了，當年香港確是沒有教練依賴跑步維持生計，我還是另尋去路。

陳飛龍認為香港的咖啡師出路較窄，難有晉升機會。（受訪者提供）

原來，放棄可以很灑脫，我轉了打跆拳，一練就是6年，練到黑帶。某天，我在尖東一間咖啡店看到咖啡師拉花，拉出小貓和小狗，女孩看得如痴如醉。我覺得很神奇，一杯咖啡就能讓人開心，怎至拿出相機拍照，我決定當學徒。10年後，我不止是咖啡師，還是一名杯測師和咖啡店主，店和我的名字一樣，就是「飛龍咖啡」。

10年了，陳飛龍仍喜歡客人喝他的咖啡後感到快樂。（受訪者提供）

跑步和咖啡一樣，沒有奇蹟，只有累積，跑步要儲里數，沖咖啡要儲杯數，透過練習才會工多藝熟。跑步，一雙跑鞋就走出百里路，咖啡每一杯都有成本，所以培養一名咖啡師又花錢又花時間。如果我不是一名跑手，大概沒有強韌意志堅持學習，還要當上杯測師。

開咖啡店，租金就是成本，但他寧願賺少一點也要到海外跑步和遊歷。（受訪者提供）

一杯咖啡放到你枱前，大致經過4個專業，先由咖啡莊院生製咖啡豆，杯測師用為咖啡生豆進行評估、鑑定及評分，再由焙培師焙培咖啡豆，最後，咖啡師沖到你眼前。我考了香港只得約100持有的杯測師牌照，但它與當年的香港跑步教練牌照一樣，不能謀生。香港市場太細，那有咖啡莊院讓你選豆？有這牌照的人不是為興趣就是店主。

他認為快樂可以好簡單，例如跑步和喝咖啡，不一定要買樓。（受訪者提供）

那這個專業是否沒有用？那又不是，正如一名跑步教練安排訓練計劃給自己，他更清楚背後原理，練得更暢順，杯測師都更了解咖啡豆特質，把味道進一步誘發出來。

2小時51分鐘完走，就是他的馬拉松速度。（受訪者提供）

2016年，我受朋友影響重拾跑鞋。重回跑會，感覺很陌生，當年的跑友大多離開了，我花了1年時間適應，自此咖啡與跑步雙軌並行，成為我生活不可缺的部分。每天早上練跑，下午12時開店，晚上9時關門，每年走到海外跑馬拉松，就是我的生活。我每次到海外，咖啡店就會關門，不請咖啡師代勞。皆因我的咖啡店與我同一名字，沖得好或不好，我想客人喝到的都是我沖的咖啡。

他的咖啡店，又怎會缺少跑步元素。（受訪者提供）

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